عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

راجع العيادات 632 مريضًا في يوم واحد

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.



وراجع العيادات أمس 632 مريضًا، حيث استقبلت عيادات الطب العام 202 مستفيد، وعيادة الباطنية 54 حالة، ممن يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 117 طفلاً، فيما راجع قسم الطوارئ 53 مريضًا وعيادة الأذن والأنف 18 مريضًا.



كما جرى استقبال 86 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 23 مريضًا، وعيادة التغذية سجّلت 10 مراجعين، كما تم إجراء 65 لقاحًا لـ 28 مريضًا، و16 صورة أشعة لـ 8 مرضى، و101 تحليل مخبري لـ33 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 445 وصفة طبية.