النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت استمرار تعليق العمرة والزيارة وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية

"الداخلية" تعلن صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الغد

عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

راجع العيادات 632 مريضًا في يوم واحد

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.


وراجع العيادات أمس 632 مريضًا، حيث استقبلت عيادات الطب العام 202 مستفيد، وعيادة الباطنية 54 حالة، ممن يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 117 طفلاً، فيما راجع قسم الطوارئ 53 مريضًا وعيادة الأذن والأنف 18 مريضًا.


كما جرى استقبال 86 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 23 مريضًا، وعيادة التغذية سجّلت 10 مراجعين، كما تم إجراء 65 لقاحًا لـ 28 مريضًا، و16 صورة أشعة لـ 8 مرضى، و101 تحليل مخبري لـ33 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 445 وصفة طبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري
سبق

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.


وراجع العيادات أمس 632 مريضًا، حيث استقبلت عيادات الطب العام 202 مستفيد، وعيادة الباطنية 54 حالة، ممن يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 117 طفلاً، فيما راجع قسم الطوارئ 53 مريضًا وعيادة الأذن والأنف 18 مريضًا.


كما جرى استقبال 86 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 23 مريضًا، وعيادة التغذية سجّلت 10 مراجعين، كما تم إجراء 65 لقاحًا لـ 28 مريضًا، و16 صورة أشعة لـ 8 مرضى، و101 تحليل مخبري لـ33 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 445 وصفة طبية.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:33 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:48 PM

عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

راجع العيادات 632 مريضًا في يوم واحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
0
116

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.


وراجع العيادات أمس 632 مريضًا، حيث استقبلت عيادات الطب العام 202 مستفيد، وعيادة الباطنية 54 حالة، ممن يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 117 طفلاً، فيما راجع قسم الطوارئ 53 مريضًا وعيادة الأذن والأنف 18 مريضًا.


كما جرى استقبال 86 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 23 مريضًا، وعيادة التغذية سجّلت 10 مراجعين، كما تم إجراء 65 لقاحًا لـ 28 مريضًا، و16 صورة أشعة لـ 8 مرضى، و101 تحليل مخبري لـ33 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 445 وصفة طبية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,259
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,062
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,955
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,385

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة