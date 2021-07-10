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"الصحة": تسجيل 1177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1516 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 10 يوليو 2021، تسجيل 1177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 500083 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1516 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 481225 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7963 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10895 والحالات الحرجة 1395 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1516 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 10 يوليو 2021، تسجيل 1177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 500083 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1516 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 481225 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7963 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10895 والحالات الحرجة 1395 حالة.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
03:39 PM

"الصحة": تسجيل 1177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1516 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
6,859

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 10 يوليو 2021، تسجيل 1177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 500083 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1516 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 481225 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7963 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10895 والحالات الحرجة 1395 حالة.

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