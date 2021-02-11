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"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية

وفق تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيقها.. لمنع انتشار "كورونا"

أظهر تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض المشكَّلة بتوجيه من أمير منطقة الرياض، رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 227 منشأة.

وقامت الجهات المشاركة ممثلة بشرطة الرياض وأمانة المنطقة والشؤون الإسلامية والشؤون الصحية ووزارة السياحة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه بـ "19,763" جولة ميدانية خلال الفترة 18 -25 /6/ 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة وسمو نائبه، اللذين يشدّدان على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين.

الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية
سبق

أظهر تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض المشكَّلة بتوجيه من أمير منطقة الرياض، رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 227 منشأة.

وقامت الجهات المشاركة ممثلة بشرطة الرياض وأمانة المنطقة والشؤون الإسلامية والشؤون الصحية ووزارة السياحة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه بـ "19,763" جولة ميدانية خلال الفترة 18 -25 /6/ 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة وسمو نائبه، اللذين يشدّدان على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
03:47 PM

الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية

وفق تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيقها.. لمنع انتشار "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهر تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض المشكَّلة بتوجيه من أمير منطقة الرياض، رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 227 منشأة.

وقامت الجهات المشاركة ممثلة بشرطة الرياض وأمانة المنطقة والشؤون الإسلامية والشؤون الصحية ووزارة السياحة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه بـ "19,763" جولة ميدانية خلال الفترة 18 -25 /6/ 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة وسمو نائبه، اللذين يشدّدان على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين.

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