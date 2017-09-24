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"الاتحاد" يسعى للقبض على الصدارة عبر بوابة "التعاون" .. والإثارة تتجدد في "ديربي الجنوب"

في جولة (هي لنا دار) من دوري المحترفين

تستأنف، اليوم الجمعة، مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسماة بجولة "هي لنا دار" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، حيث تُقام مباراتان.

أبها - ضمك
"ديربي الجنوب" يجمع أبها وشقيقه ضمك، في تمام الساعة السابعة إلا الثلث على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

يدخل أبها المباراة وفي جعبته 4 نقاط فيما يملك ضمك 8 نقاط.

الاتحاد - التعاون
تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يدخل الاتحاد المباراة وهو يملك 12 نقطة في المركز الأول فيما يملك التعاون نقطتين فقط.

ويساند الاتحاد أكثر من 35 ألف مشجع، من خلال التذاكر التي تم بيعها حتى الآن.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" يسعى للقبض على الصدارة عبر بوابة "التعاون" .. والإثارة تتجدد في "ديربي الجنوب"
سبق

تستأنف، اليوم الجمعة، مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسماة بجولة "هي لنا دار" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، حيث تُقام مباراتان.

أبها - ضمك
"ديربي الجنوب" يجمع أبها وشقيقه ضمك، في تمام الساعة السابعة إلا الثلث على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

يدخل أبها المباراة وفي جعبته 4 نقاط فيما يملك ضمك 8 نقاط.

الاتحاد - التعاون
تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يدخل الاتحاد المباراة وهو يملك 12 نقطة في المركز الأول فيما يملك التعاون نقطتين فقط.

ويساند الاتحاد أكثر من 35 ألف مشجع، من خلال التذاكر التي تم بيعها حتى الآن.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:44 AM

"الاتحاد" يسعى للقبض على الصدارة عبر بوابة "التعاون" .. والإثارة تتجدد في "ديربي الجنوب"

في جولة (هي لنا دار) من دوري المحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
4,309

تستأنف، اليوم الجمعة، مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسماة بجولة "هي لنا دار" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، حيث تُقام مباراتان.

أبها - ضمك
"ديربي الجنوب" يجمع أبها وشقيقه ضمك، في تمام الساعة السابعة إلا الثلث على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

يدخل أبها المباراة وفي جعبته 4 نقاط فيما يملك ضمك 8 نقاط.

الاتحاد - التعاون
تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يدخل الاتحاد المباراة وهو يملك 12 نقطة في المركز الأول فيما يملك التعاون نقطتين فقط.

ويساند الاتحاد أكثر من 35 ألف مشجع، من خلال التذاكر التي تم بيعها حتى الآن.

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