أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.
الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا
المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر
قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.
المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر
قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.