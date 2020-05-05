أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف. وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.

المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-05 أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 09:58 PM

المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف





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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.