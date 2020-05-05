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المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر

قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.

الدكتور عبدالله المسند عاصفة رملية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
09:58 PM

المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر

قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.

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