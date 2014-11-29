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لجان التحكيم بملتقى مكة الثقافي تنهي تقييم مبادرات الجهات والأفراد

تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".. وتبلغ 411 مبادرة

أنهت لجان التحكيم تقييم مبادرات الجهات والأفراد الخاصة بملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي، وموضوعه (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، البالغة 411 مبادرة.

وأوضحت أمانة الملتقى أنه تم الانتهاء من تقييم جميع المبادرات ضمن فرعَي جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية وجوائز الإبداع للمبادرات الفردية، مبينة أن المبادرات المؤسسية ركزت على موضوعات عدة، من أبرزها المنصات الإلكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية، والبرامج التثقيفية، والدورات التأهيلية، إضافة للمسابقات والفعاليات.

وأشارت الأمانة إلى أن مجالات الأثر المتوقع للمبادرات تمحورت في مجالات عدة، هي: الحج والعمرة، والمجالات الاجتماعية والأسرية، والثقافية والإعلامية، والسياحة والترفيه، والقيم والأخلاق، والمعرفة، والمجال الصحي والرياضي.

ولفتت أمانة الملتقى إلى أن المبادرات تم تقييمها وفق عوامل عدة، هي مدى ارتباطها بأهداف الملتقى الخمس في دورته لهذا العام، التي تسعى لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنية المعلومات. وبناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، كذلك دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز "مكة الذكية"، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وأتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة إلكترونيًّا.

وزادت: ورغبة في تعزيز الأثر أعدت كل جهة مؤشرات لقياس الأثر المتوقع ومجالاته، وخطوات ضمان استدامة الأثر، وخطة التوسع والانتشار.

وأفادت أمانة الملتقى بأن المبادرات الفردية تمحورت في أربعة موضوعات، تمثلت في المنصات الإلكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية.

مضيفة: تنوعت مجالات الأثر المتوقع للمبادرات الفردية في سبعة مجالات، كما ارتبطت المبادرات الفردية بتحقيق مؤشرات وقياس أهداف الملتقى في دورته لهذا العام.

وفي شأن متصل، بدأت محافظات المنطقة استقبال مبادرات جوائز الإبداع الخاصة في المحافظات، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظاتهم في شتى المجالات المتعلقة بالعالم الرقمي. وتشمل الجوائز المقدمة المبادرات المؤسسية المخصصة لمعالجة ووضع الحلول لملاحظات قائمة في المحافظة، أو استجابة لتطوير يخص الخدمات في المحافظة على وجه التحديد.

وتتولى كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة تشكيل لجنة للترشيح لجوائز الإبداع في المحافظة، واختيار الفائزين الثلاثة الأوائل.

وبعد انتهاء الحفل الختامي للبرامج بالمحافظة يقوم المحافظ بترشيح الفائز الأول للمنافسة على جوائز الإبداع في المحافظات على مستوى المنطقة، على أن تتنافس المبادرات المرشحة لاختيار أفضل ثلاث مبادرات، ويتم تكريم الفائزين من قِبل أمير المنطقة في الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ.

وكانت الشروط العامة لجوائز الإبداع في محافظات المنطقة كالآتي:

1- أن تكون المبادرة تم تنفيذها في المحافظة.

2- ارتباط المشاركة بشعار ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

3- أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية، وتسهم في التقدم التقني، أو تعديل سلوك رقمي.

4- أن تعكس فكرة إبداعية أو تطويرًا ملحوظًا لفكرة سابقة.

5- أن يتم دراسة المبادرة وفحصها وترشيحها من قِبل اللجنة المشكّلة للجوائز بالمحافظة.

6- عند الرفع بالفائز الأول للمنافسة على جوائز الإبداع في المحافظات على مستوى المنطقة يتم رفع المبررات والمسوغات والتقارير.

7- لا يحق للجهات أن تتقدم بالمشاركة نفسها لجوائز ملتقى مكة الثقافي الأخرى.

ملتقى مكة الثقافي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجان التحكيم بملتقى مكة الثقافي تنهي تقييم مبادرات الجهات والأفراد
سبق

أنهت لجان التحكيم تقييم مبادرات الجهات والأفراد الخاصة بملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي، وموضوعه (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، البالغة 411 مبادرة.

وأوضحت أمانة الملتقى أنه تم الانتهاء من تقييم جميع المبادرات ضمن فرعَي جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية وجوائز الإبداع للمبادرات الفردية، مبينة أن المبادرات المؤسسية ركزت على موضوعات عدة، من أبرزها المنصات الإلكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية، والبرامج التثقيفية، والدورات التأهيلية، إضافة للمسابقات والفعاليات.

وأشارت الأمانة إلى أن مجالات الأثر المتوقع للمبادرات تمحورت في مجالات عدة، هي: الحج والعمرة، والمجالات الاجتماعية والأسرية، والثقافية والإعلامية، والسياحة والترفيه، والقيم والأخلاق، والمعرفة، والمجال الصحي والرياضي.

ولفتت أمانة الملتقى إلى أن المبادرات تم تقييمها وفق عوامل عدة، هي مدى ارتباطها بأهداف الملتقى الخمس في دورته لهذا العام، التي تسعى لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنية المعلومات. وبناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، كذلك دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز "مكة الذكية"، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وأتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة إلكترونيًّا.

وزادت: ورغبة في تعزيز الأثر أعدت كل جهة مؤشرات لقياس الأثر المتوقع ومجالاته، وخطوات ضمان استدامة الأثر، وخطة التوسع والانتشار.

وأفادت أمانة الملتقى بأن المبادرات الفردية تمحورت في أربعة موضوعات، تمثلت في المنصات الإلكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية.

مضيفة: تنوعت مجالات الأثر المتوقع للمبادرات الفردية في سبعة مجالات، كما ارتبطت المبادرات الفردية بتحقيق مؤشرات وقياس أهداف الملتقى في دورته لهذا العام.

وفي شأن متصل، بدأت محافظات المنطقة استقبال مبادرات جوائز الإبداع الخاصة في المحافظات، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظاتهم في شتى المجالات المتعلقة بالعالم الرقمي. وتشمل الجوائز المقدمة المبادرات المؤسسية المخصصة لمعالجة ووضع الحلول لملاحظات قائمة في المحافظة، أو استجابة لتطوير يخص الخدمات في المحافظة على وجه التحديد.

وتتولى كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة تشكيل لجنة للترشيح لجوائز الإبداع في المحافظة، واختيار الفائزين الثلاثة الأوائل.

وبعد انتهاء الحفل الختامي للبرامج بالمحافظة يقوم المحافظ بترشيح الفائز الأول للمنافسة على جوائز الإبداع في المحافظات على مستوى المنطقة، على أن تتنافس المبادرات المرشحة لاختيار أفضل ثلاث مبادرات، ويتم تكريم الفائزين من قِبل أمير المنطقة في الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ.

وكانت الشروط العامة لجوائز الإبداع في محافظات المنطقة كالآتي:

1- أن تكون المبادرة تم تنفيذها في المحافظة.

2- ارتباط المشاركة بشعار ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

3- أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية، وتسهم في التقدم التقني، أو تعديل سلوك رقمي.

4- أن تعكس فكرة إبداعية أو تطويرًا ملحوظًا لفكرة سابقة.

5- أن يتم دراسة المبادرة وفحصها وترشيحها من قِبل اللجنة المشكّلة للجوائز بالمحافظة.

6- عند الرفع بالفائز الأول للمنافسة على جوائز الإبداع في المحافظات على مستوى المنطقة يتم رفع المبررات والمسوغات والتقارير.

7- لا يحق للجهات أن تتقدم بالمشاركة نفسها لجوائز ملتقى مكة الثقافي الأخرى.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
11:30 PM

لجان التحكيم بملتقى مكة الثقافي تنهي تقييم مبادرات الجهات والأفراد

تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".. وتبلغ 411 مبادرة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أنهت لجان التحكيم تقييم مبادرات الجهات والأفراد الخاصة بملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي، وموضوعه (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، البالغة 411 مبادرة.

وأوضحت أمانة الملتقى أنه تم الانتهاء من تقييم جميع المبادرات ضمن فرعَي جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية وجوائز الإبداع للمبادرات الفردية، مبينة أن المبادرات المؤسسية ركزت على موضوعات عدة، من أبرزها المنصات الإلكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية، والبرامج التثقيفية، والدورات التأهيلية، إضافة للمسابقات والفعاليات.

وأشارت الأمانة إلى أن مجالات الأثر المتوقع للمبادرات تمحورت في مجالات عدة، هي: الحج والعمرة، والمجالات الاجتماعية والأسرية، والثقافية والإعلامية، والسياحة والترفيه، والقيم والأخلاق، والمعرفة، والمجال الصحي والرياضي.

ولفتت أمانة الملتقى إلى أن المبادرات تم تقييمها وفق عوامل عدة، هي مدى ارتباطها بأهداف الملتقى الخمس في دورته لهذا العام، التي تسعى لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنية المعلومات. وبناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، كذلك دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز "مكة الذكية"، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وأتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة إلكترونيًّا.

وزادت: ورغبة في تعزيز الأثر أعدت كل جهة مؤشرات لقياس الأثر المتوقع ومجالاته، وخطوات ضمان استدامة الأثر، وخطة التوسع والانتشار.

وأفادت أمانة الملتقى بأن المبادرات الفردية تمحورت في أربعة موضوعات، تمثلت في المنصات الإلكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية.

مضيفة: تنوعت مجالات الأثر المتوقع للمبادرات الفردية في سبعة مجالات، كما ارتبطت المبادرات الفردية بتحقيق مؤشرات وقياس أهداف الملتقى في دورته لهذا العام.

وفي شأن متصل، بدأت محافظات المنطقة استقبال مبادرات جوائز الإبداع الخاصة في المحافظات، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظاتهم في شتى المجالات المتعلقة بالعالم الرقمي. وتشمل الجوائز المقدمة المبادرات المؤسسية المخصصة لمعالجة ووضع الحلول لملاحظات قائمة في المحافظة، أو استجابة لتطوير يخص الخدمات في المحافظة على وجه التحديد.

وتتولى كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة تشكيل لجنة للترشيح لجوائز الإبداع في المحافظة، واختيار الفائزين الثلاثة الأوائل.

وبعد انتهاء الحفل الختامي للبرامج بالمحافظة يقوم المحافظ بترشيح الفائز الأول للمنافسة على جوائز الإبداع في المحافظات على مستوى المنطقة، على أن تتنافس المبادرات المرشحة لاختيار أفضل ثلاث مبادرات، ويتم تكريم الفائزين من قِبل أمير المنطقة في الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ.

وكانت الشروط العامة لجوائز الإبداع في محافظات المنطقة كالآتي:

1- أن تكون المبادرة تم تنفيذها في المحافظة.

2- ارتباط المشاركة بشعار ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

3- أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية، وتسهم في التقدم التقني، أو تعديل سلوك رقمي.

4- أن تعكس فكرة إبداعية أو تطويرًا ملحوظًا لفكرة سابقة.

5- أن يتم دراسة المبادرة وفحصها وترشيحها من قِبل اللجنة المشكّلة للجوائز بالمحافظة.

6- عند الرفع بالفائز الأول للمنافسة على جوائز الإبداع في المحافظات على مستوى المنطقة يتم رفع المبررات والمسوغات والتقارير.

7- لا يحق للجهات أن تتقدم بالمشاركة نفسها لجوائز ملتقى مكة الثقافي الأخرى.

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