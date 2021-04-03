بقيادة "الحربي" .. الأخضر يواصل استعداده في معسكر الدمام

تحضيرًا لكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، والذي يمتد حتى السادس من شهر إبريل الجاري، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.



وأجرى "الأخضر" اليوم حصتين تدريبيتين على الملعب الرديف بنادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، أدى اللاعبون خلال الحصة الصباحية مرانًا على الاستلام الموجه، أعقبه تمارين للمهاجمين والمدافعين، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب، في حين تركّزت الحصة المسائية على تقسيم الملعب لثلاثة أقسام، أدت كل مجموعة في كل قسم تدريبات مركبة مختلفة بحسب وظائف كل خط.



يُذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.