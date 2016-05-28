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أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام الآن المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، التي تجمع بين فريقَي التعاون والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقد وصل قبل قليل لملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، حيث أنابه خادم الحرمين - أيده الله -لحضور المباراة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدفين مقابل هدف، ويقام الآن الحفل الفني بين الشوطين أداء الفنان ماجد المهندس.

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين
سبق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام الآن المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، التي تجمع بين فريقَي التعاون والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقد وصل قبل قليل لملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، حيث أنابه خادم الحرمين - أيده الله -لحضور المباراة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدفين مقابل هدف، ويقام الآن الحفل الفني بين الشوطين أداء الفنان ماجد المهندس.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
10:10 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
12:07 AM

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,573

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام الآن المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، التي تجمع بين فريقَي التعاون والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقد وصل قبل قليل لملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، حيث أنابه خادم الحرمين - أيده الله -لحضور المباراة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدفين مقابل هدف، ويقام الآن الحفل الفني بين الشوطين أداء الفنان ماجد المهندس.

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