شاهد "رحلة الاحتضان اللغوي لضيوف المسجد النبوي" ورسائلها العالمية

7 لغات تستهدف 139 دولة.. ترجمات للخطب ونوافذ وترددات تواصل البث

لم تعد اللغة عائقًا مثل الماضي بحكم التوسع المعرفي وعصر المعلومات المتدفقة تقنياً وأكاديمياً، وتحتضن البقاع الطاهرة الاختلاف اللغوي الواسع بمرونة وحرفية عالية، كما تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين إهتمام بالغ في راحة الزوار والمصلين وقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين عبر خطب ومعلومات ودروس دينية، وتوجيهات وتعليمات في آداب الحرمين لا يستغني عنها الزوار والمعتمرين من غير ناطقي اللغة العربية، ومنظومة متكاملة في إيصال رسالة الحرمين باللغات المختلفة، وسبع لغات هي الأكثر نطقًا في العالم.

تسهيل مهمة مقدمي الخدمات

وتعمل الإدارة العامة للغات والترجمة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على خدمة كافة المسلمين الغير ناطقين باللغة العربية وتمكينهم من الاستفادة من الخطب والدروس العلمية وبناء القدرة على التواصل باللغات العالمية، وتسهيل المهمة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين في تقديم الخدمات العلمية والتوجيهية والإرشادية والإلكترونية والإخبارية تماشياً مع تطلعات ورؤية ورسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المبنية على رؤية المملكة 2030، وتخصص الطواقم البشرية لترجمة ما يرد لها من الإدارات بالوكالة من نصوص ومواد تعود فائدة ترجمتها إلى الزوار من خلال الشاشات المنتشرة في جنبات المسجد النبوي واللافتات والرموز كما تسخر التقنيات الحديثة في ذلك.

اللغات والترجمة وجائحة كورونا

ففي ظل جائحة كورونا عملت الإدارة العامة للغات والترجمة على متابعة أعمال الإدارات التابعة لها ووحداتها والإشراف عليها حرصت إدارة الترجمة على استمرارية الأعمال في ظل الجائحة وتم تفعيل آلية العمل عن بعد في استقبال طلبات الترجمة لجميع اللغات المتاحة وتمت ترجمة جميع التوجيهات والإرشادات والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا الموجهة للمصلين خلال فترة الجائحة.

وقامت الإدارة بترجمة خطب المسجد النبوي خلال الجائحة من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية وبثها عبر البث الإذاعي وعبر الإنترنت كما تم استحداث سبع قنوات بث عبر الإنترنت لترجمة خطب المسجد النبوي باللغات عبر برنامج Mixlr بسبع لغات هي (اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الأردية، اللغة الملاوية، اللغة التركية، اللغة البنغالية، لغة الهوسا) ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بداية جائحة كورونا 9448 مستفيدًا بالتنسيق مع فريق عمل من الرئاسة والوكالة كما تم تدشين بث ترجمة خطب المسجد النبوي عبر منصة منارة الحرمين بثلاث لغات كمرحلة أولى هي (اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الأردية).

اللغات السبع المستهدفة والدول الناطقة

تستهدف الإدارة العامة للغات والترجمة سبع لغات يستفيد منها 139 دولة وهي، ( اللغة الإنجليزية 54 دولة، والأردية 4 دول، والفرنسية 54 دولة، والملاوية 4 دول، والهوسا 14 دول، والتركية 6 دول، والبنغالية 3 دول)؛ حيث توفر الإدارة جميع الإرشادات والتعليمات وكل ما يخدم الناطقين بها.

الترجمة بالأرقام

تمت ترجمة (949599 كلمة و364 خطبة صوتية ونصية و350 ملخصًا ومقتطفًا و364 إعلانًا و7500 سماعة وبروشور)، كما يحصد تطبيق تسجيلات الحرمين (582,519) مستمعًا للمواد المسموعة، وترجمت منذ بداية مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة 2351 خطبة مترجمة فوريًا إلى سبع لغات منذ بداية المشروع 1435هـ حتى 4/1442هـ، ويصل عدد المستمعين لترجمة الخطب الفورية من خلال برنامج مكسلر إلى (13903) مستمعًا خلال الفترة من 1441هـ حتى 4/1442هـ.

ترددات تبث 7 لغات

والترددات الراديوية المعمول بها في الترجمة الفورية للخطب تم تحديدها على نطاق الموجات الطويلة في مجال ومحيط المسجد النبوي؛ حيث تم تحديد اللغة الإنجليزية على تردد (FM 105.50 )، وأخذت اللغة الأردية (FM 105.00)، كما تم تحديد التردد (FM 99.50) للغة الفرنسية، واللغة البنغالية (FM 107.90), والملاوية (FM 99.00)، واللغة التركية (FM 107.00)، وأخيرًا لغة الهوسا (FM 107.30).