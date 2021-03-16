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نجران تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن قتل 3 سعوديين بإطلاق النار عليهم

الداخلية: العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمدينة نجران، كان قد أقدم على قتل 3 مواطنين، وذلك بإطلاق النار عليهم؛ ما أدى إلى وفاتهم.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي - سعودي الجنسية - على قتل كل من / إبراهيم بن مفرح بن أحمد عسيري، ومحمد بن مغرم بن أحمد هلالي، وحسن بن إبراهيم بن محمد عسيري -سعوديي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليهم؛ ما أدى إلى وفاتهم.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي، اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 1442 هـ، في مدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن قتل 3 سعوديين بإطلاق النار عليهم
سبق

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمدينة نجران، كان قد أقدم على قتل 3 مواطنين، وذلك بإطلاق النار عليهم؛ ما أدى إلى وفاتهم.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي - سعودي الجنسية - على قتل كل من / إبراهيم بن مفرح بن أحمد عسيري، ومحمد بن مغرم بن أحمد هلالي، وحسن بن إبراهيم بن محمد عسيري -سعوديي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليهم؛ ما أدى إلى وفاتهم.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي، اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 1442 هـ، في مدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
01:59 PM

نجران تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن قتل 3 سعوديين بإطلاق النار عليهم

الداخلية: العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمدينة نجران، كان قد أقدم على قتل 3 مواطنين، وذلك بإطلاق النار عليهم؛ ما أدى إلى وفاتهم.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي - سعودي الجنسية - على قتل كل من / إبراهيم بن مفرح بن أحمد عسيري، ومحمد بن مغرم بن أحمد هلالي، وحسن بن إبراهيم بن محمد عسيري -سعوديي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليهم؛ ما أدى إلى وفاتهم.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي، اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 1442 هـ، في مدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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