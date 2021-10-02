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بحضور المحافظ.. ثانوية فلسطين بالجموم تحتفي باليوم الوطني الـ 91

تضمنت الفقرات عرضاً مرئياً وقصيدة وطنية ونشيداً جماعياً للطلاب

شهد محافظ الجموم فهد بن منير القثامي احتفال مدرسة فلسطين الثانوية بمناسبة اليوم الوطني الـ91، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم بعد ذلك ألقى مدير المدرسة هيزع الشريف كلمة بهذه المناسبة، وتضمنت فقرات الحفل قصيدة وطنية ألقاها الطالب شادي مشهور الذيابي وعرضاً مرئياً ونشيداً جماعياً للطلاب ومحاورة شعرية بهذه المناسبة.

ومن جهته، أكد محافظ الجموم فهد القثامي أن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني فرصة ليتعرف أبناؤنا الطلاب خاصة على ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم والنهوض بالعملية التعليمية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وتعزيز معنى الوطنية لدى الطلاب.

وقال مدير مكتب التعليم بالجموم عبدالمحيي السلمي أن مناسبة اليوم الوطني هي تخليد لما قام به الملك عبدالعزيز من جهود لتوحيد هذه البلاد وما سار عليه أبناؤه الملوك لتطوير ونهضة البلد في شتى المجالات.

وفي ختام الحفل شارك محافظ الجموم أبناءه الطلاب العرضة السعودية.

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بحضور المحافظ.. ثانوية فلسطين بالجموم تحتفي باليوم الوطني الـ 91
سبق

شهد محافظ الجموم فهد بن منير القثامي احتفال مدرسة فلسطين الثانوية بمناسبة اليوم الوطني الـ91، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم بعد ذلك ألقى مدير المدرسة هيزع الشريف كلمة بهذه المناسبة، وتضمنت فقرات الحفل قصيدة وطنية ألقاها الطالب شادي مشهور الذيابي وعرضاً مرئياً ونشيداً جماعياً للطلاب ومحاورة شعرية بهذه المناسبة.

ومن جهته، أكد محافظ الجموم فهد القثامي أن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني فرصة ليتعرف أبناؤنا الطلاب خاصة على ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم والنهوض بالعملية التعليمية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وتعزيز معنى الوطنية لدى الطلاب.

وقال مدير مكتب التعليم بالجموم عبدالمحيي السلمي أن مناسبة اليوم الوطني هي تخليد لما قام به الملك عبدالعزيز من جهود لتوحيد هذه البلاد وما سار عليه أبناؤه الملوك لتطوير ونهضة البلد في شتى المجالات.

وفي ختام الحفل شارك محافظ الجموم أبناءه الطلاب العرضة السعودية.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
12:45 AM

بحضور المحافظ.. ثانوية فلسطين بالجموم تحتفي باليوم الوطني الـ 91

تضمنت الفقرات عرضاً مرئياً وقصيدة وطنية ونشيداً جماعياً للطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شهد محافظ الجموم فهد بن منير القثامي احتفال مدرسة فلسطين الثانوية بمناسبة اليوم الوطني الـ91، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم بعد ذلك ألقى مدير المدرسة هيزع الشريف كلمة بهذه المناسبة، وتضمنت فقرات الحفل قصيدة وطنية ألقاها الطالب شادي مشهور الذيابي وعرضاً مرئياً ونشيداً جماعياً للطلاب ومحاورة شعرية بهذه المناسبة.

ومن جهته، أكد محافظ الجموم فهد القثامي أن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني فرصة ليتعرف أبناؤنا الطلاب خاصة على ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم والنهوض بالعملية التعليمية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وتعزيز معنى الوطنية لدى الطلاب.

وقال مدير مكتب التعليم بالجموم عبدالمحيي السلمي أن مناسبة اليوم الوطني هي تخليد لما قام به الملك عبدالعزيز من جهود لتوحيد هذه البلاد وما سار عليه أبناؤه الملوك لتطوير ونهضة البلد في شتى المجالات.

وفي ختام الحفل شارك محافظ الجموم أبناءه الطلاب العرضة السعودية.

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