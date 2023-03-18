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"أمانة الرياض" تبدأ توزيع معقمها مجاناً في 25 موقعاً: سنستمر خلال الأيام المقبلة

في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار"كورونا" وبمتابعة دقيقة من أمير المنطقة

بدأت أمانة منطقة الرياض، أمس، في توزيع المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية مجاناً لسكان مدينة الرياض في 25 موقعاً، شملت الإشارات المرورية وعدداً من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أمانة الرياض، إلى أن مبادرتها في إتاحة المعقم لعموم سكان المدينة يأتي ضمن توجيهات القيادة الحكيمة بالاهتمام بالمواطن والمقيم، وبمتابعة دقيقة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، واستشعاراً بضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا، وإيماناً منها بأهمية الإسهام في وقاية المجتمع من الوباء، ورفع مستوى الوعي بتعقيم اليدين تماشياً مع الإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة.

وجنّدت الأمانة عدداً من الأشخاص لتوزيع المعقم بالمجان، مبينة أنها ستستمر في توزيعه خلال الأيام المقبلة، لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة وبما يتوافق مع طاقتها الإنتاجية، راجية من الله -العلي القدير- أن يحفظ الوطن والمواطن والمقيم ويديم على بلادنا العز والأمن والأمان.

أمانة منطقة الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تبدأ توزيع معقمها مجاناً في 25 موقعاً: سنستمر خلال الأيام المقبلة
سبق

بدأت أمانة منطقة الرياض، أمس، في توزيع المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية مجاناً لسكان مدينة الرياض في 25 موقعاً، شملت الإشارات المرورية وعدداً من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أمانة الرياض، إلى أن مبادرتها في إتاحة المعقم لعموم سكان المدينة يأتي ضمن توجيهات القيادة الحكيمة بالاهتمام بالمواطن والمقيم، وبمتابعة دقيقة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، واستشعاراً بضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا، وإيماناً منها بأهمية الإسهام في وقاية المجتمع من الوباء، ورفع مستوى الوعي بتعقيم اليدين تماشياً مع الإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة.

وجنّدت الأمانة عدداً من الأشخاص لتوزيع المعقم بالمجان، مبينة أنها ستستمر في توزيعه خلال الأيام المقبلة، لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة وبما يتوافق مع طاقتها الإنتاجية، راجية من الله -العلي القدير- أن يحفظ الوطن والمواطن والمقيم ويديم على بلادنا العز والأمن والأمان.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:54 AM

"أمانة الرياض" تبدأ توزيع معقمها مجاناً في 25 موقعاً: سنستمر خلال الأيام المقبلة

في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار"كورونا" وبمتابعة دقيقة من أمير المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت أمانة منطقة الرياض، أمس، في توزيع المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية مجاناً لسكان مدينة الرياض في 25 موقعاً، شملت الإشارات المرورية وعدداً من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أمانة الرياض، إلى أن مبادرتها في إتاحة المعقم لعموم سكان المدينة يأتي ضمن توجيهات القيادة الحكيمة بالاهتمام بالمواطن والمقيم، وبمتابعة دقيقة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، واستشعاراً بضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا، وإيماناً منها بأهمية الإسهام في وقاية المجتمع من الوباء، ورفع مستوى الوعي بتعقيم اليدين تماشياً مع الإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة.

وجنّدت الأمانة عدداً من الأشخاص لتوزيع المعقم بالمجان، مبينة أنها ستستمر في توزيعه خلال الأيام المقبلة، لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة وبما يتوافق مع طاقتها الإنتاجية، راجية من الله -العلي القدير- أن يحفظ الوطن والمواطن والمقيم ويديم على بلادنا العز والأمن والأمان.

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