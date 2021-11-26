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"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق

بعد أكثر من 4657 زيارة لها.. والهيئة تؤكد استمرار جهودها

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.

‏‫كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.

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"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.

‏‫كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
06:48 PM

"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق

بعد أكثر من 4657 زيارة لها.. والهيئة تؤكد استمرار جهودها

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فهد الغبيوي - الرياض
0
482

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.

‏‫كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,368
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,286

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