‏‫كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.

"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق فهد الغبيوي سبق 2021-11-26 أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها. وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة. ‏‫كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.



26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 06:48 PM

"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق بعد أكثر من 4657 زيارة لها.. والهيئة تؤكد استمرار جهودها





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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.

‏‫كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.

