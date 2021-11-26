"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق
بعد أكثر من 4657 زيارة لها.. والهيئة تؤكد استمرار جهودها
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.
وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.
كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.
"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق
فهد الغبيوي
سبق
2021-11-26
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.
وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.
كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
06:48 PM
"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق
بعد أكثر من 4657 زيارة لها.. والهيئة تؤكد استمرار جهودها
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.
وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.
كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.