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أمير جازان ونائبه يعزيان ذوي الشهيدَيْن "الفقيهي والحكمي "

قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيدَيْن الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي، والجندي أول فواز بن محمد بن علي حكمي، من منسوبي الحرس الوطني، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وأعرب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

كما نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيدَيْن الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي، والجندي أول فواز بن محمد علي حكمي.

وأعرب نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيدَيْن الفقيهي والحكمي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيدَيْن اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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أمير جازان ونائبه يعزيان ذوي الشهيدَيْن "الفقيهي والحكمي "
سبق

قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيدَيْن الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي، والجندي أول فواز بن محمد بن علي حكمي، من منسوبي الحرس الوطني، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وأعرب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

كما نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيدَيْن الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي، والجندي أول فواز بن محمد علي حكمي.

وأعرب نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيدَيْن الفقيهي والحكمي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيدَيْن اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
11:21 PM

أمير جازان ونائبه يعزيان ذوي الشهيدَيْن "الفقيهي والحكمي "

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيدَيْن الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي، والجندي أول فواز بن محمد بن علي حكمي، من منسوبي الحرس الوطني، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وأعرب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

كما نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيدَيْن الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي، والجندي أول فواز بن محمد علي حكمي.

وأعرب نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيدَيْن الفقيهي والحكمي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيدَيْن اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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