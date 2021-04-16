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بالصور.. "طوارئ" أمانة الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار الجمعة

نشرت أكثر من 44 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول

شهدت "شمال الطائف" اليوم الجمعة، أمطاراً غزيرة وارتفاعاً في كميات الهطولات، حيث نجحت الأمانة في التعامل معها من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة.

وقد تم نشر أكثر من 44 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، وحيث تم الاستعداد لها من وقت مبكر.

وعملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومن هولات التصريف.

ورصدت "سبق" تواجد أمين محافظة الطائف الدكتور مهندس أحمد بن عزيز القثامي، ووكلاء الأمانة، وفريق الطوارئ المكون من إدارات الأمانة في مواقع مختلفة من المحافظة.

يذكر أن شمال المحافظة شهد أمطاراً غزيرة جداً أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، في حين كانت الأمانة قد نفذت مؤخراً برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

كما عملت الفرق بشكلٍ متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه في أقل من ساعة وتم رفع المخلفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "طوارئ" أمانة الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار الجمعة
سبق

شهدت "شمال الطائف" اليوم الجمعة، أمطاراً غزيرة وارتفاعاً في كميات الهطولات، حيث نجحت الأمانة في التعامل معها من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة.

وقد تم نشر أكثر من 44 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، وحيث تم الاستعداد لها من وقت مبكر.

وعملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومن هولات التصريف.

ورصدت "سبق" تواجد أمين محافظة الطائف الدكتور مهندس أحمد بن عزيز القثامي، ووكلاء الأمانة، وفريق الطوارئ المكون من إدارات الأمانة في مواقع مختلفة من المحافظة.

يذكر أن شمال المحافظة شهد أمطاراً غزيرة جداً أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، في حين كانت الأمانة قد نفذت مؤخراً برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

كما عملت الفرق بشكلٍ متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه في أقل من ساعة وتم رفع المخلفات.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
11:41 PM

بالصور.. "طوارئ" أمانة الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار الجمعة

نشرت أكثر من 44 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول

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فهد العتيبي - الطائف
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شهدت "شمال الطائف" اليوم الجمعة، أمطاراً غزيرة وارتفاعاً في كميات الهطولات، حيث نجحت الأمانة في التعامل معها من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة.

وقد تم نشر أكثر من 44 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، وحيث تم الاستعداد لها من وقت مبكر.

وعملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومن هولات التصريف.

ورصدت "سبق" تواجد أمين محافظة الطائف الدكتور مهندس أحمد بن عزيز القثامي، ووكلاء الأمانة، وفريق الطوارئ المكون من إدارات الأمانة في مواقع مختلفة من المحافظة.

يذكر أن شمال المحافظة شهد أمطاراً غزيرة جداً أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، في حين كانت الأمانة قد نفذت مؤخراً برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

كما عملت الفرق بشكلٍ متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه في أقل من ساعة وتم رفع المخلفات.

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