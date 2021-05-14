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"الشؤون الإسلامية" تغلق مسجدين مؤقتاً

بعد ثبوت حالات إصابة كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما أغلق خلال 97 يوماً 1175 مسجداً تم فتح 1168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجداً منها 28 بمنطقة القصيم و9 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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"الشؤون الإسلامية" تغلق مسجدين مؤقتاً
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما أغلق خلال 97 يوماً 1175 مسجداً تم فتح 1168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجداً منها 28 بمنطقة القصيم و9 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
02:16 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق مسجدين مؤقتاً

بعد ثبوت حالات إصابة كورونا بين المصلين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
2,134

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما أغلق خلال 97 يوماً 1175 مسجداً تم فتح 1168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجداً منها 28 بمنطقة القصيم و9 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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