النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. مقطع مُبهر بخاصية الـ"تايم لابس" للحظة الغروب بوادي "قنونا"

وثّقته "سبق" قبيل المغرب في مشهد تتجلّى فيه روعة المكان والزمان

في مشهد تتجلى فيه روعة المكان وجمال الوقت، وثقت عدسة "سبق"، قبيل مغرب الليلة، مقطع فيديو قصيرًا بخاصية "تايم لابس" لغروب الشمس يظهر روعة الأجواء في وادي "قنونا" التابع لمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو مشهدًا بديعًا عَكس ما تتميز به طبيعة الوادي من تنوع بيئي نادر جمع بين مياه الوادي الجارية على مدار العام وأشجار النخيل المصطفّة على جنبات الوادي، في مشاهد مزجت سحر الطبيعة وأجواء غائمة.


ويعد وادي "قنونا" أحد أشهر الأودية في المملكة وأكبرها؛ حيث يبلغ طوله حوالي 108 كيلومترات، ويقع في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ويمتاز الوادي بغزارة مياهه وعذوبتها، وكثرة بساتينه، وتنوع محاصيله الزراعية التي منها "القمح، والدخن، والسمسم"، ويشتهر الوادي كذلك بزراعة النخيل.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. مقطع مُبهر بخاصية الـ"تايم لابس" للحظة الغروب بوادي "قنونا"
سبق

في مشهد تتجلى فيه روعة المكان وجمال الوقت، وثقت عدسة "سبق"، قبيل مغرب الليلة، مقطع فيديو قصيرًا بخاصية "تايم لابس" لغروب الشمس يظهر روعة الأجواء في وادي "قنونا" التابع لمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو مشهدًا بديعًا عَكس ما تتميز به طبيعة الوادي من تنوع بيئي نادر جمع بين مياه الوادي الجارية على مدار العام وأشجار النخيل المصطفّة على جنبات الوادي، في مشاهد مزجت سحر الطبيعة وأجواء غائمة.


ويعد وادي "قنونا" أحد أشهر الأودية في المملكة وأكبرها؛ حيث يبلغ طوله حوالي 108 كيلومترات، ويقع في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ويمتاز الوادي بغزارة مياهه وعذوبتها، وكثرة بساتينه، وتنوع محاصيله الزراعية التي منها "القمح، والدخن، والسمسم"، ويشتهر الوادي كذلك بزراعة النخيل.


02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:54 PM

شاهد .. مقطع مُبهر بخاصية الـ"تايم لابس" للحظة الغروب بوادي "قنونا"

وثّقته "سبق" قبيل المغرب في مشهد تتجلّى فيه روعة المكان والزمان

A A A
سويد الحارثي - مكة المكرمة
0
421

في مشهد تتجلى فيه روعة المكان وجمال الوقت، وثقت عدسة "سبق"، قبيل مغرب الليلة، مقطع فيديو قصيرًا بخاصية "تايم لابس" لغروب الشمس يظهر روعة الأجواء في وادي "قنونا" التابع لمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو مشهدًا بديعًا عَكس ما تتميز به طبيعة الوادي من تنوع بيئي نادر جمع بين مياه الوادي الجارية على مدار العام وأشجار النخيل المصطفّة على جنبات الوادي، في مشاهد مزجت سحر الطبيعة وأجواء غائمة.


ويعد وادي "قنونا" أحد أشهر الأودية في المملكة وأكبرها؛ حيث يبلغ طوله حوالي 108 كيلومترات، ويقع في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ويمتاز الوادي بغزارة مياهه وعذوبتها، وكثرة بساتينه، وتنوع محاصيله الزراعية التي منها "القمح، والدخن، والسمسم"، ويشتهر الوادي كذلك بزراعة النخيل.


اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,057
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,320
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,104
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,973

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة