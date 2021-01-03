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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"عبدالعزيز آل حيان" لرتبة عميد

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية قائد مدرسة سلاح الإشارة المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله الحليبة آل حيان لرتبة عميد.

وعبّر "آل حيان" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"عبدالعزيز آل حيان" لرتبة عميد
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية قائد مدرسة سلاح الإشارة المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله الحليبة آل حيان لرتبة عميد.

وعبّر "آل حيان" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
05:04 PM

"عبدالعزيز آل حيان" لرتبة عميد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية قائد مدرسة سلاح الإشارة المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله الحليبة آل حيان لرتبة عميد.

وعبّر "آل حيان" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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