"عبدالعزيز آل حيان" لرتبة عميد

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية قائد مدرسة سلاح الإشارة المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله الحليبة آل حيان لرتبة عميد.
وعبّر "آل حيان" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية قائد مدرسة سلاح الإشارة المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله الحليبة آل حيان لرتبة عميد.
وعبّر "آل حيان" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية قائد مدرسة سلاح الإشارة المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله الحليبة آل حيان لرتبة عميد.
وعبّر "آل حيان" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية قائد مدرسة سلاح الإشارة المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله الحليبة آل حيان لرتبة عميد.
وعبّر "آل حيان" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.