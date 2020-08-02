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وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئتهما لرجال وقادة القطاعات الأمنية

بمناسبة عيد الأضحى ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية المنفذة خلال حج هذا العام

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما - حفظهما الله-، لرجال الأمن وقادة القطاعات الأمنية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1441هـ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية التي تم تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في ظروف صحية استثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود قادة القطاعات الأمنية عبر الاتصال المرئي.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن ما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية من جائحة كورونا والتي مثلت الأساس في تنظيم حج هذا العام ليؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في جميع الظروف، وذلك بفضل الله ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وما يوليانه من اهتمام وما يوفرانه من دعم للارتقاء المستمر بجودة خدمات ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير أداء الشعائر بأمن وأمان وطمأنينة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لرجال الأمن وزملائهم من الجهات الحكومية والخدمية المشاركين في مهمة حج هذا العام على جهودهم الكبيرة التي أثمرت -بتوفيق الله- عن تحقيق أهداف خطط حج هذا العام، داعيًا المولى – عز وجل- أن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وزارة الداخلية المشاعر المقدسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئتهما لرجال وقادة القطاعات الأمنية
سبق

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما - حفظهما الله-، لرجال الأمن وقادة القطاعات الأمنية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1441هـ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية التي تم تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في ظروف صحية استثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود قادة القطاعات الأمنية عبر الاتصال المرئي.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن ما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية من جائحة كورونا والتي مثلت الأساس في تنظيم حج هذا العام ليؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في جميع الظروف، وذلك بفضل الله ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وما يوليانه من اهتمام وما يوفرانه من دعم للارتقاء المستمر بجودة خدمات ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير أداء الشعائر بأمن وأمان وطمأنينة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لرجال الأمن وزملائهم من الجهات الحكومية والخدمية المشاركين في مهمة حج هذا العام على جهودهم الكبيرة التي أثمرت -بتوفيق الله- عن تحقيق أهداف خطط حج هذا العام، داعيًا المولى – عز وجل- أن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
08:58 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:18 PM

وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئتهما لرجال وقادة القطاعات الأمنية

بمناسبة عيد الأضحى ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية المنفذة خلال حج هذا العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما - حفظهما الله-، لرجال الأمن وقادة القطاعات الأمنية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1441هـ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية التي تم تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في ظروف صحية استثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود قادة القطاعات الأمنية عبر الاتصال المرئي.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن ما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية من جائحة كورونا والتي مثلت الأساس في تنظيم حج هذا العام ليؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في جميع الظروف، وذلك بفضل الله ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وما يوليانه من اهتمام وما يوفرانه من دعم للارتقاء المستمر بجودة خدمات ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير أداء الشعائر بأمن وأمان وطمأنينة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لرجال الأمن وزملائهم من الجهات الحكومية والخدمية المشاركين في مهمة حج هذا العام على جهودهم الكبيرة التي أثمرت -بتوفيق الله- عن تحقيق أهداف خطط حج هذا العام، داعيًا المولى – عز وجل- أن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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