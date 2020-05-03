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خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 135 وفاة بكورونا

تعتبر الدولة الخامسة عالميًّا من حيث عدد الوفيات بالفيروس

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، هبوطًا جديدًا للوفيات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 135 متوفى خلال الساعات الـ24 الماضية؛ استمرارًا في انخفاض توجه المعدل.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في بيان، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 135 حالة وبلغت نقطة 24895 شخصًا، بينهم 15583 توفوا في المستشفيات، و9312 في دور المسنين.

ووفق روسيا اليوم: يشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة؛ حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289، وفي 1 مايو 218، وفي 2 مايو 166.

ولفتت الوزارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات؛ حيث تراجعت الحصيلة من 25827 إلى 25815 شخصًا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 3827 إلى 3819، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميًّا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 135 وفاة بكورونا
سبق

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، هبوطًا جديدًا للوفيات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 135 متوفى خلال الساعات الـ24 الماضية؛ استمرارًا في انخفاض توجه المعدل.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في بيان، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 135 حالة وبلغت نقطة 24895 شخصًا، بينهم 15583 توفوا في المستشفيات، و9312 في دور المسنين.

ووفق روسيا اليوم: يشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة؛ حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289، وفي 1 مايو 218، وفي 2 مايو 166.

ولفتت الوزارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات؛ حيث تراجعت الحصيلة من 25827 إلى 25815 شخصًا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 3827 إلى 3819، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميًّا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:02 PM

خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 135 وفاة بكورونا

تعتبر الدولة الخامسة عالميًّا من حيث عدد الوفيات بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت فرنسا، اليوم الأحد، هبوطًا جديدًا للوفيات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 135 متوفى خلال الساعات الـ24 الماضية؛ استمرارًا في انخفاض توجه المعدل.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في بيان، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 135 حالة وبلغت نقطة 24895 شخصًا، بينهم 15583 توفوا في المستشفيات، و9312 في دور المسنين.

ووفق روسيا اليوم: يشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة؛ حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289، وفي 1 مايو 218، وفي 2 مايو 166.

ولفتت الوزارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات؛ حيث تراجعت الحصيلة من 25827 إلى 25815 شخصًا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 3827 إلى 3819، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميًّا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

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