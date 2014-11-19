"شؤون الحرمين" توزّع 8 آلاف مظلة بالمسجد الحرام

في إطار حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، ثمانية آلاف مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين، وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك" أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، الهادفة إلى مبادرات وبرامج عدة؛ لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.