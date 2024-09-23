النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة

على متن الصاروخ "لونغ مارتش" لتحسين دقة النظام بتحديد المواقع

أطلقت الصين اليوم بنجاح من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان، قمرين صناعيين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-3بي"، ودخلا إلى المدار، وهما القمران الـ47 والـ48 من عائلة أقمار نظام بايدو للملاحة.
وأوضحت أنه تم تطوير القمرين والصاروخ الحامل من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
وبعد اختبارات في المدار، سيعمل القمران الصناعيان مع الأقمار الصناعية لنظام "بايدو" للملاحة الموجودة بالفعل في المدار لتحسين دقة النظام في تحديد المواقع.
وستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول عام 2020.
وتعد عملية الإطلاق التي جرت اليوم هي المهمة الـ312 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش الحاملة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة
سبق

أطلقت الصين اليوم بنجاح من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان، قمرين صناعيين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-3بي"، ودخلا إلى المدار، وهما القمران الـ47 والـ48 من عائلة أقمار نظام بايدو للملاحة.
وأوضحت أنه تم تطوير القمرين والصاروخ الحامل من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
وبعد اختبارات في المدار، سيعمل القمران الصناعيان مع الأقمار الصناعية لنظام "بايدو" للملاحة الموجودة بالفعل في المدار لتحسين دقة النظام في تحديد المواقع.
وستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول عام 2020.
وتعد عملية الإطلاق التي جرت اليوم هي المهمة الـ312 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش الحاملة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:54 AM

الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة

على متن الصاروخ "لونغ مارتش" لتحسين دقة النظام بتحديد المواقع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
789

أطلقت الصين اليوم بنجاح من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان، قمرين صناعيين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-3بي"، ودخلا إلى المدار، وهما القمران الـ47 والـ48 من عائلة أقمار نظام بايدو للملاحة.
وأوضحت أنه تم تطوير القمرين والصاروخ الحامل من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
وبعد اختبارات في المدار، سيعمل القمران الصناعيان مع الأقمار الصناعية لنظام "بايدو" للملاحة الموجودة بالفعل في المدار لتحسين دقة النظام في تحديد المواقع.
وستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول عام 2020.
وتعد عملية الإطلاق التي جرت اليوم هي المهمة الـ312 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش الحاملة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,890
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,042
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,019
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,601

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة