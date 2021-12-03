مركز "المسؤولية الاجتماعية" ينظم الملتقى الوطني الأول للمصرفية الإسلامية

برعاية أمير الرياض بالنيابة.. وبالشراكة مع لجنة الإعلام بالبنوك السعودية

تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ينظم المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية يومي 6و7 ديسمبر 2021م الملتقى الوطني الأول للمصرفية الإسلامية، تحت عنوان "ريادة المملكة للمصرفية الإسلامية"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمصارف الذي يوافق 4 ديسمبر م2021، وذلك في مقر مركز مؤتمرات "واس" بمدينة الرياض.



وفي التفاصيل، يشارك في الملتقى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من أصحاب الفضيلة والاقتصاديين والأكاديميين وكبار المصرفيين والمهتمين وعدد من الجهات ذات العلاقة مثل الأكاديمية المالية والبنك الإسلامي للتنمية .



وسلط الملتقى الضوء على ريادة المملكة المصرفية الإسلامية عربياً وعالمياً في ظل رؤية 2030، والممكنات التي تجعل من المملكة قائدة العالم الإسلامي على جميع الأصعدة وتقدمها العالمي في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.



وناقش المشاركون في الملتقى أثر المصرفية الإسلامية في التنمية الاقتصادية، وأنظمة المملكة في المصرفية الإسلامية، والمصرفية الإسلامية الرقمية في السعودية، ودور البنوك الإسلامية في ريادة الأعمال، ودور البنوك المركزية في صناعة المصرفية الإسلامية، وكذلك الابتكار واستخدام التقنية ودعم الدراسات والأبحاث في المصرفية الإسلامية ودعم برامج التوظيف.



ويأتي الملتقى في ظل نمو صناعة المالية الإسلامية بشكل متسارع منذ نشأتها على المستوى العالمي، حيث شهدت المملكة تطورات كمية ونوعية كبيرة في المالية الإسلامية، مما يدلّ على مكانتها الرائدة في هذا المجال، إذ بلغت أصول الخدمات المصرفية الإسلامية المحلية أكثر من 565 مليار دولار بحلول الربع الأول من عام 2021 م بالإضافة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 في هذا المجال.



يذكر أن الملتقى يأتي ضمن جهود المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في تقديم خدمات تهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وجعلها واقعاً ملموساً عبر تحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص.



وفي هذا الصدد، رفع إبراهيم بن ناصر المعطش الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والمشرف العام على الملتقى شكره لأمير منطقة الرياض بالنيابة على تشريفه هذا الملتقى كونه أول ملتقى وطني في مجال المصرفية الإسلامية ويواكب تطلعات الحكومة ومستهدفات رؤية 2030 خاصة وأن المملكة أصبحت رائدة المصرفية الإسلامية عربياً وعالمياً ولديها كل الامكانات لمزيد من تفعيل ريادتها كونها قبلة المسلمين ومن أهم الدول في مجال الاقتصاد.



وأكد المعطش أن هذا الملتقى سيكون نواة لملتقيات قادمة بإذن الله في السنوات القادمة.