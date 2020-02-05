الأعلى في تاريخها .. 485 مليون ريال صافي أرباح "زين السعودية" في 2019

مقابل 332 مليوناً خلال 2018 بنمو نسبته 46 % والإيرادات تتخطي 8 ملايين

أعلنت "زين السعودية" نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، محققة أرباحاً صافية بلغت 485 مليون ريال سعودي مقارنةً بنحو 332 مليون ريال خلال عام 2018، أي بنمو نسبته 46%.. كما بلغت إيرادات الشركة في 2019 إجمالي 8,386 مليون ريال، مقابل 7,531 مليون ريال خلال 2018، بنمو يبلغ 11%.

وقفزت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لتصل إلى 3,822 مليون ريال في 2019 والتي تمثل 46% من الإيرادات مقارنة بـ 3,009 مليون ريال لعام 2018، بنمو نسبته 27% بمبلغ 813 مليون ريال سعودي.

وبيّنت الشركة أن النتائج المالية السنوية جاءت بنسب نمو إيجابية لمؤشرات الأداء الرئيسة بفضل نجاح الخطط التحولية لعملياتها التشغيلية والتجارية، إضافة إلى التركيز والاستمرار في اكتساب وبناء قاعدة العملاء، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية، ومشروعات التطوير والتوسعة التي تجريها على الشبكة، حيث استمرت "زين السعودية" في تحقيق نتائج إيجابية في صافي الأرباح للربع السادس على التوالي.

وتعليقًا على هذه النتائج المالية الإيجابية، أشاد رئيس مجلس إدارة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بحجم الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الشركة، والإدارة التنفيذية، والعاملون فيها.

وأضاف الأمير نايف بن سلطان "يسعدنا دائمًا أن نكون مساهمين في تحقيق قيمة حقيقية مضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ما يعزز من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني".

ولفت الأمير نايف، إلى أن "زين السعودية" ستواصل الاستثمار في مواكبة مسيرة نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وستستثمر في تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومبادراتها الوطنية المنبثقة منها؛ ولاسيما بعد اختيار الرياض كأول عاصمة عربية رقمية لعام 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات أخيراً.

وأشار إلى أن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في شهر نوفمبر المقبل ستشكل فرصة مهمة لمناقشة أبرز مواضيع التحول الرقمي، الذي يؤكد على موقع المملكة كلاعب دولي أساسي في تعزيز الرقمنة والابتكارات، مدعومةً بتوجيهات قيادة المملكة الرشيدة في ترسيخ موقع المملكة على خريطة التحول الرقمي العالمية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر؛ أن النتائج المالية الإيجابية التي تحققها الشركة من ربعٍ لآخر، هي انعكاس حقيقي لما يبذله فريق عمل "زين" بكوادره كافة من جهودٍ واضحة لتحقيق تطلعات مجلس إدارة الشركة ومُساهميها وعملائها.

وأضاف الدغيثر: "إن النتائج المالية الإيجابية والنمو في الإيرادات والأرباح هي محصلة للجهود المبذولة ومواكبة التطور الهائل والمتغير على الدوام في عالم الاتصالات والابتكار، وتقديم أفضل تجربة للعملاء في مجال الخدمات والتقنيات"، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت خلال عام 2019 في تحقيق أداء تشغيلي مميز وتوسيع قاعدة مشتركيها وتعزيز حضورها في السوق وزيادة قدراتها التنافسية. كما حققت عدداً من الإنجازات كان أبرزها إطلاق أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى الشراكة مع "AliBaba Cloud" ثالث أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية لإطلاق "سحابة زين" المخصصة لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة ريادة الأعمال. كما بدأت الشركة بالدخول إلى مجال الخدمات المالية الرقمية FinTech عبر "تمام" التي يتم تقديمها من ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). كما توسعنا في تغطية النطاق العريض للمنازل "زين فايبر".

وأكدّ المهندس الدغيثر؛ أن "زين السعودية" ستستمر خلال عام 2020 في خدمة حاجات وتطلعات عملاء الشركة ومُساهميها، ومواكبة النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والعالم، من خلال الاستمرار في تعزيز تغطية تقنية الجيل الخامس (5G) والتوسع بالتغطية إلى مدن جديدة، إضافة إلى طرح عديد من الخدمات والتقنيات الرقمية المتطورة.

وأضاف: "ستوفر شبكات الجيل الخامس (5G)، عديداً من التطبيقات لمختلف القطاعات، من أبرزها المدن الذكية مثل مدينة "نيوم"، التي كان لنا في "زين السعودية" فخر المساهمة في توفير خدمات الجيل الخامس (5G) لها، وسنواصل تكثيف جهودنا في قطاع المشاريع والأعمال والمدن الذكية، والعمل على تحسين تجربة العملاء، مع التعزيز المستمر لتوجهاتنا الرقمية".

جدير بالذكر أن "زين السعودية" أطلقت المرحلة الأولى لشبكة الجيل الخامس (5G) في شهر أكتوبر الماضي التي شملت 27 مدينة عبر أكثر من 2600 محطة، وهي تعد التغطية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، وثالث أكبر تغطية على مستوى العالم في حينها.

وتعد هذه الخطوة أحد الممكنات الرئيسة التي قادت الشركة لتوسيع قاعدة المشتركين وزيادة قدرتها التنافسية. إضافة إلى إطلاقها عدداً من الخدمات المتطورة وتقديم خدمات مبتكرة؛ ما أسهم في إحداث نقلة نوعية لمفهوم الخدمات عبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ولاسيما على مستوى إنترنت الأشياء، الرعاية الصحية، أتمتة العمليات التشغيلية في قطاع الأعمال وغيرها.