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"المدني" يباشر 92 ألف حريق وعملية إنقاذ خلال العام الماضي

نفذ حوالي 75 ألف جولة تفتيشية وأصدر 70175 ترخيصًا

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 92266 حادثًا في المملكة، منها 45592 حادث حريق، و46674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70175 ترخيصًا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441هـ .

وذكرت المديرية أنها افتتحت 21 مركزًا ميدانيًا جديدًا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

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"المدني" يباشر 92 ألف حريق وعملية إنقاذ خلال العام الماضي
سبق

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 92266 حادثًا في المملكة، منها 45592 حادث حريق، و46674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70175 ترخيصًا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441هـ .

وذكرت المديرية أنها افتتحت 21 مركزًا ميدانيًا جديدًا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
03:12 PM

"المدني" يباشر 92 ألف حريق وعملية إنقاذ خلال العام الماضي

نفذ حوالي 75 ألف جولة تفتيشية وأصدر 70175 ترخيصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 92266 حادثًا في المملكة، منها 45592 حادث حريق، و46674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70175 ترخيصًا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441هـ .

وذكرت المديرية أنها افتتحت 21 مركزًا ميدانيًا جديدًا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

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