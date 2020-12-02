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"أبو الغيط": تركيا وإيران استغلتا الفوضى بعدة دول لتحقيق ما تصوروا أنه مكاسب

أكد على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن سلوك القوى الإقليمية غير العربية (تركيا وإيران وإسرائيل) في المنطقة، له أهداف ومصالح تُريد هذه الدول تحقيقها في المنطقة العربية.

وتفصيلاً، نقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الأربعاء، عن أبو الغيط أن "العقد الأخير شهد نوعاً من التهور السياسي من جانب تركيا وإيران، حيث أظهرتا نهماً ورغبة في الانقضاض على ما تصوروا أنه مكاسب لهما بسبب الفوضى التي دخلت فيها بعض دول المنطقة منذ 2011".

وأشار أبو الغيط إلى وجود حراك سياسي ودبلوماسي كبير لحلحلة الأزمة الليبية، والتوصل إلى تسوية متكاملة، واصفا الوضع في ليبيا بـ"مركب ومعقد للغاية، بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية"، مشدداً على عدم وجود أي حل عسكري للأزمة الليبية، مطالباً بإجراء تسوية (ليبية- ليبية) ووطنية خالصة ووفق أسس جامعة يتوافق عليها الليبيون أنفسهم.

وأوضح أنّ "الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بادين، لن تتخذ من خطة إدارة دونالد ترامب، منطلقاً في التعامل مع ملف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فالرئيس ترامب ومن حوله، كانوا يتعاملون مع هذا الملف برؤية معينة، تُناقض الأساس الذي قامت عليه عملية السلام لعقود"، مؤكداً على "مبدأ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حتى بزوغ الدولة الفلسطينية المستقلة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أبو الغيط": تركيا وإيران استغلتا الفوضى بعدة دول لتحقيق ما تصوروا أنه مكاسب
سبق

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن سلوك القوى الإقليمية غير العربية (تركيا وإيران وإسرائيل) في المنطقة، له أهداف ومصالح تُريد هذه الدول تحقيقها في المنطقة العربية.

وتفصيلاً، نقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الأربعاء، عن أبو الغيط أن "العقد الأخير شهد نوعاً من التهور السياسي من جانب تركيا وإيران، حيث أظهرتا نهماً ورغبة في الانقضاض على ما تصوروا أنه مكاسب لهما بسبب الفوضى التي دخلت فيها بعض دول المنطقة منذ 2011".

وأشار أبو الغيط إلى وجود حراك سياسي ودبلوماسي كبير لحلحلة الأزمة الليبية، والتوصل إلى تسوية متكاملة، واصفا الوضع في ليبيا بـ"مركب ومعقد للغاية، بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية"، مشدداً على عدم وجود أي حل عسكري للأزمة الليبية، مطالباً بإجراء تسوية (ليبية- ليبية) ووطنية خالصة ووفق أسس جامعة يتوافق عليها الليبيون أنفسهم.

وأوضح أنّ "الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بادين، لن تتخذ من خطة إدارة دونالد ترامب، منطلقاً في التعامل مع ملف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فالرئيس ترامب ومن حوله، كانوا يتعاملون مع هذا الملف برؤية معينة، تُناقض الأساس الذي قامت عليه عملية السلام لعقود"، مؤكداً على "مبدأ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حتى بزوغ الدولة الفلسطينية المستقلة".

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
10:36 PM

"أبو الغيط": تركيا وإيران استغلتا الفوضى بعدة دول لتحقيق ما تصوروا أنه مكاسب

أكد على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن سلوك القوى الإقليمية غير العربية (تركيا وإيران وإسرائيل) في المنطقة، له أهداف ومصالح تُريد هذه الدول تحقيقها في المنطقة العربية.

وتفصيلاً، نقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الأربعاء، عن أبو الغيط أن "العقد الأخير شهد نوعاً من التهور السياسي من جانب تركيا وإيران، حيث أظهرتا نهماً ورغبة في الانقضاض على ما تصوروا أنه مكاسب لهما بسبب الفوضى التي دخلت فيها بعض دول المنطقة منذ 2011".

وأشار أبو الغيط إلى وجود حراك سياسي ودبلوماسي كبير لحلحلة الأزمة الليبية، والتوصل إلى تسوية متكاملة، واصفا الوضع في ليبيا بـ"مركب ومعقد للغاية، بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية"، مشدداً على عدم وجود أي حل عسكري للأزمة الليبية، مطالباً بإجراء تسوية (ليبية- ليبية) ووطنية خالصة ووفق أسس جامعة يتوافق عليها الليبيون أنفسهم.

وأوضح أنّ "الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بادين، لن تتخذ من خطة إدارة دونالد ترامب، منطلقاً في التعامل مع ملف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فالرئيس ترامب ومن حوله، كانوا يتعاملون مع هذا الملف برؤية معينة، تُناقض الأساس الذي قامت عليه عملية السلام لعقود"، مؤكداً على "مبدأ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حتى بزوغ الدولة الفلسطينية المستقلة".

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