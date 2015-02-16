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"كاريلو" محترف "الهلال" يكشف عن أغرب الهدايا التي تلقّاها وسر عشقه لـ"السعوديين"

كشف اللاعب البيروفي أندريه كاريلو محترف نادي الهلال في مقابلة إعلامية مع الإعلامي خيسوس ألزامورا عبر قناته على "يوتيوب" عن أغرب الهدايا التي تلقّاها من قبل الهلاليين.

في البداية، قال اللاعب عبر برنامج la lengua أنه تعرض لانتقادات شديدة؛ بسبب قبوله عرض نادي الهلال عندما انتقل له من بنفيكا البرتغالي.

وقال اللاعب إنه اتصل بصديقه جيفرسون فارفان الذي كان يلعب وقتها في الإمارات، حيث أوصاه بشدة بقبول العرض؛ نظراً للمقابل المادي الضخم الذي سيتحصل عليه.

وتابع "كاريلو" حديثه حيث قال: "تلقيت هنا مع الهلال هدايا لا يمكن رفضها؛ مثل سيارة حصلت عليها عقب الفوز بدوري أبطال آسيا، وكذلك ساعة قيمة لا يمكن رفضها".

واختتم: "الأجمل من الهدايا هو تعامل السعوديين معي ومع عائلتي، وهو الأمر الذي يجعلني سعيداً لأقصى درجة بوجودي هنا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كاريلو" محترف "الهلال" يكشف عن أغرب الهدايا التي تلقّاها وسر عشقه لـ"السعوديين"
سبق

كشف اللاعب البيروفي أندريه كاريلو محترف نادي الهلال في مقابلة إعلامية مع الإعلامي خيسوس ألزامورا عبر قناته على "يوتيوب" عن أغرب الهدايا التي تلقّاها من قبل الهلاليين.

في البداية، قال اللاعب عبر برنامج la lengua أنه تعرض لانتقادات شديدة؛ بسبب قبوله عرض نادي الهلال عندما انتقل له من بنفيكا البرتغالي.

وقال اللاعب إنه اتصل بصديقه جيفرسون فارفان الذي كان يلعب وقتها في الإمارات، حيث أوصاه بشدة بقبول العرض؛ نظراً للمقابل المادي الضخم الذي سيتحصل عليه.

وتابع "كاريلو" حديثه حيث قال: "تلقيت هنا مع الهلال هدايا لا يمكن رفضها؛ مثل سيارة حصلت عليها عقب الفوز بدوري أبطال آسيا، وكذلك ساعة قيمة لا يمكن رفضها".

واختتم: "الأجمل من الهدايا هو تعامل السعوديين معي ومع عائلتي، وهو الأمر الذي يجعلني سعيداً لأقصى درجة بوجودي هنا".

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:05 PM

"كاريلو" محترف "الهلال" يكشف عن أغرب الهدايا التي تلقّاها وسر عشقه لـ"السعوديين"

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محمد السيّد - الرياض
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كشف اللاعب البيروفي أندريه كاريلو محترف نادي الهلال في مقابلة إعلامية مع الإعلامي خيسوس ألزامورا عبر قناته على "يوتيوب" عن أغرب الهدايا التي تلقّاها من قبل الهلاليين.

في البداية، قال اللاعب عبر برنامج la lengua أنه تعرض لانتقادات شديدة؛ بسبب قبوله عرض نادي الهلال عندما انتقل له من بنفيكا البرتغالي.

وقال اللاعب إنه اتصل بصديقه جيفرسون فارفان الذي كان يلعب وقتها في الإمارات، حيث أوصاه بشدة بقبول العرض؛ نظراً للمقابل المادي الضخم الذي سيتحصل عليه.

وتابع "كاريلو" حديثه حيث قال: "تلقيت هنا مع الهلال هدايا لا يمكن رفضها؛ مثل سيارة حصلت عليها عقب الفوز بدوري أبطال آسيا، وكذلك ساعة قيمة لا يمكن رفضها".

واختتم: "الأجمل من الهدايا هو تعامل السعوديين معي ومع عائلتي، وهو الأمر الذي يجعلني سعيداً لأقصى درجة بوجودي هنا".

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04 فبراير
10,048
142 مليون ..

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