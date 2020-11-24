"مشلوي" يحقق المركز الثاني عالمياً عن أبحاث حمى الضنك بجازان

أكد أهمية الحد من الاستخدام الحالي للمبيدات الحشرية

حقق دارس الدكتوراه بجامعة ليفربول في المملكة المتحدة الطالب عبادي محمد مشلوي، المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي في المؤتمر السنوي لجمعية علماء الحشرات الأمريكية 2020، والذي يكشف عن الطفرات الجينية المسؤولة عن مقاومة بعوض حمى الضنك للمبيدات الحشرية في منطقة جازان، وذلك في إطار بحثه الحالي لدراسة الدكتوراه بقسم علم الوراثة والتطور والبيئة.

آلية البحث

وبين الدكتور "مشلوي" أنه تم جمع بعوض الزاعجة المصرية من منطقة جازان (القرية والمدينة) وتمت دراسة جيناتها والطفرات التي تحويها وبالتحديد المسؤولة عن مقاومة المبيدات الحشرية، وتوصلت نتائج البحث إلى 3 طفرات في بعوض جازان كالتالي: V1016G وS989P مرتبطة مع بعضها وF1534C مرتبطة باتجاه معاكس للطفرتين الأولى، وهذه الطفرات موجودة ومنتشرة في شرق آسيا (مثل الهند، تايلاند وتايوان) وبعض الدول في جنوب أمريكا (مثل البرازيل والمكسيك) وتنتج هذه الطفرات على تغيير في تركيبة قنوات الصوديوم (بوابات الجهد في الجهاز العصبي للحشرة) مما يمنع تركيبة المبيد من الوصول للجهاز العصبي لقتل الحشرة.

نتائج البحث

وأكد الباحث "مشلوي" أنه للمرة الأولى يتم الكشف عن وجود الثلاث طفرات في توليفة صيغة التماثل كطفرات متجانسة، مما يدل على أن المقاومة للمبيدات في أعلى حالاتها في منطقة جازان، وفي المقابل كشف فحص التوليفات الجينية في القرى عن توليفة في أحد أنماطها لا تحوي طفرات، وبالتالي هناك إمكانية للتقليل من المقاومة خاصة في القرى؛ لتعرضها لمبيدات أقل مقارنة بالمدينة، كما وجدت هذه الأنماط في بعض العينات من مكة وجدة ولكن في عدد قليل جداً.

وأشار "مشلوي" إلى أن نتائج البحث تشير إلى أهمية الحد أو التقليل من الاستخدام الحالي للمبيدات الحشرية واستبداله بمبيد آخر، أو بدلاً من ذلك يمكن خلط أكثر من مبيد أو استخدام التناوب في المبيدات الحشرية كجزء من "إدارة مقاومة المبيدات الحشرية".

أهداف البحث

ويسعى الباحث "مشلوي" والمجموعة البحثية في المملكة المتحدة، للتعرف على التركيبة الجينية للبعوض في السعودية لمعرفة طريقة انتقاله بين المدن للحد من وصولها إلى مناطق جديدة داخل المملكة في المستقبل، مبينا أن مكافحة نواقل الأمراض كالبعوض، وتحديداً (بعوضة الحمى الصفراء) تنقل فيروسات عديدة منها حمى الضنك وزيكا.

يُذكر أن الطالب عبادي محمد مشلوي مبتعث من قسم الأحياء بكلية العلوم جامعة جازان للحصول على درجة الدكتوراه في تخصص "علم الوراثة والتطور والبيئة" في جامعة ليفربول في المملكة المتحدة وحاصل على ماجستير في علم الحشرات من جامعة تكساس أي أند أم بالولايات المتحدة الأمريكية.