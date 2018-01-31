النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تسجل 2,948 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 303,609 إصابات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,948 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، وشفاء 4189 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303,609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 850 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 276,958 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تسجل 2,948 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,948 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، وشفاء 4189 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303,609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 850 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 276,958 حالة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
02:23 PM

الإمارات تسجل 2,948 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 303,609 إصابات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
221

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,948 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، وشفاء 4189 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303,609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 850 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 276,958 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,685
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,188
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة