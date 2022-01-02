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"الثقافة" تُطلق أحدث منتجاتها الرقمية.. بودكاست "1949"

أطلقت وزارة الثقافة بودكاست صوتيًّا بعنوان "1949"، يُعنى بالموضوعات الثقافية، ويناقشها بقوالب متنوعة، تعكس ما يدور في القطاع الثقافي السعودي بمختلف قطاعاته الفرعية الستة عشر. وسيتناول البودكاست في كل حلقة من حلقاته موضوعًا ينتمي لواحد من هذه القطاعات، ويناقشه مع ناقد متخصص.

وتناولت أولى حلقات البودكاست مجال السينما وصناعة الأفلام، وذلك تحت عنوان "لماذا نتأثر بالأفلام؟"، قدمها الناقد السينمائي عبدالعزيز الزامل، الذي تحدث عن الأدوات التعبيرية الفائقة التي تملكها الأفلام، وتجعلها قادرة على التأثير في الجمهور، والاستحواذ على مشاعره وانفعالاته.

وجاء اسم البودكاست "1949" من العام الذي صدر فيه مرسوم ملكي، وضع الإطار العام للإذاعة في المملكة العربية السعودية؛ إذ مثَّل ذلك العام نقطة البداية للإذاعة السعودية. ويسعى بودكاست "1949" إلى أن يكون نقطة أساسية في مواكبة المشهد الثقافي السعودي، والتعبير عن قضاياه وتطوراته لحظة بلحظة.

ويعد البودكاست أحدث المنتجات الرقمية التي تقدمها وزارة الثقافة لخدمة القطاع الثقافي المحلي، وتوفير نافذة تسمح للنقاد السعوديين بتقديم أفكارهم عبر منصة رقمية مرموقة، توفر للجمهور من كل الشرائح محتوى ثقافيًّا رصينًا، يغطي اتجاهات النشاط الثقافي كافة في السعودية.

وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة" تُطلق أحدث منتجاتها الرقمية.. بودكاست "1949"
سبق

أطلقت وزارة الثقافة بودكاست صوتيًّا بعنوان "1949"، يُعنى بالموضوعات الثقافية، ويناقشها بقوالب متنوعة، تعكس ما يدور في القطاع الثقافي السعودي بمختلف قطاعاته الفرعية الستة عشر. وسيتناول البودكاست في كل حلقة من حلقاته موضوعًا ينتمي لواحد من هذه القطاعات، ويناقشه مع ناقد متخصص.

وتناولت أولى حلقات البودكاست مجال السينما وصناعة الأفلام، وذلك تحت عنوان "لماذا نتأثر بالأفلام؟"، قدمها الناقد السينمائي عبدالعزيز الزامل، الذي تحدث عن الأدوات التعبيرية الفائقة التي تملكها الأفلام، وتجعلها قادرة على التأثير في الجمهور، والاستحواذ على مشاعره وانفعالاته.

وجاء اسم البودكاست "1949" من العام الذي صدر فيه مرسوم ملكي، وضع الإطار العام للإذاعة في المملكة العربية السعودية؛ إذ مثَّل ذلك العام نقطة البداية للإذاعة السعودية. ويسعى بودكاست "1949" إلى أن يكون نقطة أساسية في مواكبة المشهد الثقافي السعودي، والتعبير عن قضاياه وتطوراته لحظة بلحظة.

ويعد البودكاست أحدث المنتجات الرقمية التي تقدمها وزارة الثقافة لخدمة القطاع الثقافي المحلي، وتوفير نافذة تسمح للنقاد السعوديين بتقديم أفكارهم عبر منصة رقمية مرموقة، توفر للجمهور من كل الشرائح محتوى ثقافيًّا رصينًا، يغطي اتجاهات النشاط الثقافي كافة في السعودية.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
12:42 AM

"الثقافة" تُطلق أحدث منتجاتها الرقمية.. بودكاست "1949"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الثقافة بودكاست صوتيًّا بعنوان "1949"، يُعنى بالموضوعات الثقافية، ويناقشها بقوالب متنوعة، تعكس ما يدور في القطاع الثقافي السعودي بمختلف قطاعاته الفرعية الستة عشر. وسيتناول البودكاست في كل حلقة من حلقاته موضوعًا ينتمي لواحد من هذه القطاعات، ويناقشه مع ناقد متخصص.

وتناولت أولى حلقات البودكاست مجال السينما وصناعة الأفلام، وذلك تحت عنوان "لماذا نتأثر بالأفلام؟"، قدمها الناقد السينمائي عبدالعزيز الزامل، الذي تحدث عن الأدوات التعبيرية الفائقة التي تملكها الأفلام، وتجعلها قادرة على التأثير في الجمهور، والاستحواذ على مشاعره وانفعالاته.

وجاء اسم البودكاست "1949" من العام الذي صدر فيه مرسوم ملكي، وضع الإطار العام للإذاعة في المملكة العربية السعودية؛ إذ مثَّل ذلك العام نقطة البداية للإذاعة السعودية. ويسعى بودكاست "1949" إلى أن يكون نقطة أساسية في مواكبة المشهد الثقافي السعودي، والتعبير عن قضاياه وتطوراته لحظة بلحظة.

ويعد البودكاست أحدث المنتجات الرقمية التي تقدمها وزارة الثقافة لخدمة القطاع الثقافي المحلي، وتوفير نافذة تسمح للنقاد السعوديين بتقديم أفكارهم عبر منصة رقمية مرموقة، توفر للجمهور من كل الشرائح محتوى ثقافيًّا رصينًا، يغطي اتجاهات النشاط الثقافي كافة في السعودية.

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