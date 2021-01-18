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أمير تبوك يوجه بإعادة فتح التجار محلاتهم في السوق الدولي

مع تشكيل لجنة لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإعادة تمكين التجار في السوق الدولي من فتح محلاتهم في السوق ومنحهم مهلة لمدة شهر مع تشكيل لجنة لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة بعد إغلاقه، وذلك خلال لقائه اليوم الاثنين عدداً من تجار السوق.

وثمن خاطر بن أحمد الزهراني، أحد تجار السوق في حديثه لـ"سبق"، حرص أمير تبوك على استقبالهم والاستماع إلى مطالبهم ومعالجة المعوقات؛ مؤكداً أن هذا النهج غير مستغرب على ولاة الأمر في هذه البلاد.

هذا وكانت أمانة منطقة تبوك قد وجهت في وقت سابق بضرورة إخلاء السوق وذلك لانقضاء عقد المستثمر، فضلاً على ما شهده السوق من حرائق متكررة لضعف وسائل السلامة فيه.

يذكر أن سوق تبوك الدولي الذي أفتتح عام 1408هـ، ويضم ما يقارب 420 محلاً تجارياً ويخدم شريحة كبيرة من البسطاء ويلبي احتياجاتهم المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يوجه بإعادة فتح التجار محلاتهم في السوق الدولي
سبق

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإعادة تمكين التجار في السوق الدولي من فتح محلاتهم في السوق ومنحهم مهلة لمدة شهر مع تشكيل لجنة لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة بعد إغلاقه، وذلك خلال لقائه اليوم الاثنين عدداً من تجار السوق.

وثمن خاطر بن أحمد الزهراني، أحد تجار السوق في حديثه لـ"سبق"، حرص أمير تبوك على استقبالهم والاستماع إلى مطالبهم ومعالجة المعوقات؛ مؤكداً أن هذا النهج غير مستغرب على ولاة الأمر في هذه البلاد.

هذا وكانت أمانة منطقة تبوك قد وجهت في وقت سابق بضرورة إخلاء السوق وذلك لانقضاء عقد المستثمر، فضلاً على ما شهده السوق من حرائق متكررة لضعف وسائل السلامة فيه.

يذكر أن سوق تبوك الدولي الذي أفتتح عام 1408هـ، ويضم ما يقارب 420 محلاً تجارياً ويخدم شريحة كبيرة من البسطاء ويلبي احتياجاتهم المختلفة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
07:17 PM

أمير تبوك يوجه بإعادة فتح التجار محلاتهم في السوق الدولي

مع تشكيل لجنة لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة

A A A
بدر الجبل - تبوك
3
5,184

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإعادة تمكين التجار في السوق الدولي من فتح محلاتهم في السوق ومنحهم مهلة لمدة شهر مع تشكيل لجنة لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة بعد إغلاقه، وذلك خلال لقائه اليوم الاثنين عدداً من تجار السوق.

وثمن خاطر بن أحمد الزهراني، أحد تجار السوق في حديثه لـ"سبق"، حرص أمير تبوك على استقبالهم والاستماع إلى مطالبهم ومعالجة المعوقات؛ مؤكداً أن هذا النهج غير مستغرب على ولاة الأمر في هذه البلاد.

هذا وكانت أمانة منطقة تبوك قد وجهت في وقت سابق بضرورة إخلاء السوق وذلك لانقضاء عقد المستثمر، فضلاً على ما شهده السوق من حرائق متكررة لضعف وسائل السلامة فيه.

يذكر أن سوق تبوك الدولي الذي أفتتح عام 1408هـ، ويضم ما يقارب 420 محلاً تجارياً ويخدم شريحة كبيرة من البسطاء ويلبي احتياجاتهم المختلفة.

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