النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نوه بجهود وزارة الصحة ورفع الشكر للقيادة على اهتمامها بسلامة الجميع

تلقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ محمد بن عمر السائح، الجرعة من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال "السائح": أشكر مولاي ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ‎ولي العهد الأمين- حفظهما الله- على تأمين اللقاحات للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

كما رفع شكره وثناءه لوزير الصحة وكل العاملين في القطاع الصحي على تفانيهم في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى الجودة، سائلاً الله في ختام تصريحه أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يجزيهم خيرًا ما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ وطننا من كل سوء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ محمد بن عمر السائح، الجرعة من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال "السائح": أشكر مولاي ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ‎ولي العهد الأمين- حفظهما الله- على تأمين اللقاحات للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

كما رفع شكره وثناءه لوزير الصحة وكل العاملين في القطاع الصحي على تفانيهم في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى الجودة، سائلاً الله في ختام تصريحه أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يجزيهم خيرًا ما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ وطننا من كل سوء.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
10:29 PM

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نوه بجهود وزارة الصحة ورفع الشكر للقيادة على اهتمامها بسلامة الجميع

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
11

تلقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ محمد بن عمر السائح، الجرعة من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال "السائح": أشكر مولاي ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ‎ولي العهد الأمين- حفظهما الله- على تأمين اللقاحات للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

كما رفع شكره وثناءه لوزير الصحة وكل العاملين في القطاع الصحي على تفانيهم في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى الجودة، سائلاً الله في ختام تصريحه أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يجزيهم خيرًا ما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ وطننا من كل سوء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,613
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,875
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,462
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,959

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة