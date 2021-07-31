أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، أنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز، في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، بعد إعلانه عن طرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال، بحسب ما ذكرت "رويترز". ودعا "سعيد" البنوك إلى خفض أسعار الفائدة. وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان الأحد الماضي، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

الرئيس التونسي: لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-31 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، أنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز، في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، بعد إعلانه عن طرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال، بحسب ما ذكرت "رويترز".



ودعا "سعيد" البنوك إلى خفض أسعار الفائدة.



وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان الأحد الماضي، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 08:05 PM

الرئيس التونسي: لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز دعا البنوك إلى خفض أسعار الفائدة





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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، أنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز، في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، بعد إعلانه عن طرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال، بحسب ما ذكرت "رويترز".



ودعا "سعيد" البنوك إلى خفض أسعار الفائدة.



وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان الأحد الماضي، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.