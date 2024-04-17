النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية

تسليم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من الأسر المستحقة بمنطقة حائل

بعد عملية تطهير وتعقيم كامل والالتزام بالإجراءات والاحترازات

سلمت وزارة الإسكان ممثلة بـ"الإسكان التنموي" عدداً من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر الأشد حاجة بمنطقة حائل، بالشراكة مع الجمعية الخيرية بحائل وجمعية الأسر المنتجة.
حيث تم تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية، مع الالتزام خلال عملية التسليم بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فايروس كورونا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة فيصل بن عيد الرمالي أنه "بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل ما توليه قيادتنا من حرص وبذل لمواطنيها بشكل عام وللأسر الأشد حاجة بشكل خاص، فإننا مستمرون بتسليم وحدات الإسكان التنموي بدعم وزارة الإسكان مع تقيدنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية في جميع أعمالنا ومهامنا.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل خالد بن غالب الدحيلان على اهتمام وحرص القيادة بالأسر الأشد حاجة، وما تجده من دعم كبير من وزارة الإسكان ممثلاً بالإسكان التنموي، تلاقت مع أهدافنا الاستراتيجية بالجمعية، وهو الأمر الذي لم يؤثر على خططنا في استمرار تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي الجمعية.
كما نوه كل من الرمالي والدحيلان بالتوجيه الدائم والدعم الكبير الذي تجده الجمعيات من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومن نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.
يذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

وزارة الإسكان الإسكان التنموي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسليم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من الأسر المستحقة بمنطقة حائل
سبق

سلمت وزارة الإسكان ممثلة بـ"الإسكان التنموي" عدداً من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر الأشد حاجة بمنطقة حائل، بالشراكة مع الجمعية الخيرية بحائل وجمعية الأسر المنتجة.
حيث تم تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية، مع الالتزام خلال عملية التسليم بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فايروس كورونا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة فيصل بن عيد الرمالي أنه "بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل ما توليه قيادتنا من حرص وبذل لمواطنيها بشكل عام وللأسر الأشد حاجة بشكل خاص، فإننا مستمرون بتسليم وحدات الإسكان التنموي بدعم وزارة الإسكان مع تقيدنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية في جميع أعمالنا ومهامنا.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل خالد بن غالب الدحيلان على اهتمام وحرص القيادة بالأسر الأشد حاجة، وما تجده من دعم كبير من وزارة الإسكان ممثلاً بالإسكان التنموي، تلاقت مع أهدافنا الاستراتيجية بالجمعية، وهو الأمر الذي لم يؤثر على خططنا في استمرار تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي الجمعية.
كما نوه كل من الرمالي والدحيلان بالتوجيه الدائم والدعم الكبير الذي تجده الجمعيات من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومن نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.
يذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:28 PM

تسليم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من الأسر المستحقة بمنطقة حائل

بعد عملية تطهير وتعقيم كامل والالتزام بالإجراءات والاحترازات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,560

سلمت وزارة الإسكان ممثلة بـ"الإسكان التنموي" عدداً من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر الأشد حاجة بمنطقة حائل، بالشراكة مع الجمعية الخيرية بحائل وجمعية الأسر المنتجة.
حيث تم تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية، مع الالتزام خلال عملية التسليم بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فايروس كورونا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة فيصل بن عيد الرمالي أنه "بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل ما توليه قيادتنا من حرص وبذل لمواطنيها بشكل عام وللأسر الأشد حاجة بشكل خاص، فإننا مستمرون بتسليم وحدات الإسكان التنموي بدعم وزارة الإسكان مع تقيدنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية في جميع أعمالنا ومهامنا.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل خالد بن غالب الدحيلان على اهتمام وحرص القيادة بالأسر الأشد حاجة، وما تجده من دعم كبير من وزارة الإسكان ممثلاً بالإسكان التنموي، تلاقت مع أهدافنا الاستراتيجية بالجمعية، وهو الأمر الذي لم يؤثر على خططنا في استمرار تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي الجمعية.
كما نوه كل من الرمالي والدحيلان بالتوجيه الدائم والدعم الكبير الذي تجده الجمعيات من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومن نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.
يذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,344

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة