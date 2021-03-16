وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-16 سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 إصابة جديدة بكوفيد-19. وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 08:26 AM

الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية





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سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.