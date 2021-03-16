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الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

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الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات
سبق

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:26 AM

الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

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