الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.
وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.
سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.
وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.
سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.
وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.
سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 إصابة جديدة بكوفيد-19.
وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.