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بطولة الرياض للبلوت: تأهل 256 متسابقًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية

اختتم اليوم الثالث من بطولة "شتاء الرياض للبلوت" بتأهل 256 متسابقًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية، التي تختتم منافساتها غدًا بتأهل 8 فرق للعب في التصفيات النهائية نهاية الأسبوع.

وبدأت الجولات في الواحدة ظهرًا بحضور المتسابقين الـ 4 آلاف في دفعات منتظمة، وتأهل الفائزون منهم للعب في الجولات المسائية، إذ يسعى الجميع لنيل اللقب، ومع اقتراب التصفيات الأولية من مرحلة الختام، تزداد حماسة اللاعبين وتبدأ مهاراتهم في الظهور مع انسجام الفرق التي تلعب في البطولة في أكثر من جولة.

ومنحت المشاركة النسائية البطولة رونقًا مختلفًا للمنافسات هذه المرة، فالحضور النسائي في البطولة أضفى طابعًا مميزًا، ومنح النساء فرصة لإبراز مهاراتهن في هذه اللعبة التي تستهوي الكثير من السعوديين في مختلف الأعمار من الجنسين، وقد دخلت السيدات في منافسة شرسة مع الرجال للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليوني ريال سعودي، ولا تقتصر مشاركة النساء مع فرق نسائية حيث تواجه فريق نسائي في اليوم الأول مع الرجال، وقدمن مستوى رائعًا لكن في النهاية كانت الغلبة للفريق الرجالي.

يُذكر أن البطولة التي تُقام للمرة الثالثة في تاريخها، تقيمها الهيئة العامة للترفيه وبإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتستمر حتى الـ 22 من فبراير الجاري.

يُذكر أن بطولة البلوت تُقام على 512 طاولة، كما من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات 8191 مباراة ، ومجموع جوائزها تصل إلى مليوني ريال.

ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.

بطولة شتاء الرياض للبلوت الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بطولة الرياض للبلوت: تأهل 256 متسابقًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية
سبق

اختتم اليوم الثالث من بطولة "شتاء الرياض للبلوت" بتأهل 256 متسابقًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية، التي تختتم منافساتها غدًا بتأهل 8 فرق للعب في التصفيات النهائية نهاية الأسبوع.

وبدأت الجولات في الواحدة ظهرًا بحضور المتسابقين الـ 4 آلاف في دفعات منتظمة، وتأهل الفائزون منهم للعب في الجولات المسائية، إذ يسعى الجميع لنيل اللقب، ومع اقتراب التصفيات الأولية من مرحلة الختام، تزداد حماسة اللاعبين وتبدأ مهاراتهم في الظهور مع انسجام الفرق التي تلعب في البطولة في أكثر من جولة.

ومنحت المشاركة النسائية البطولة رونقًا مختلفًا للمنافسات هذه المرة، فالحضور النسائي في البطولة أضفى طابعًا مميزًا، ومنح النساء فرصة لإبراز مهاراتهن في هذه اللعبة التي تستهوي الكثير من السعوديين في مختلف الأعمار من الجنسين، وقد دخلت السيدات في منافسة شرسة مع الرجال للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليوني ريال سعودي، ولا تقتصر مشاركة النساء مع فرق نسائية حيث تواجه فريق نسائي في اليوم الأول مع الرجال، وقدمن مستوى رائعًا لكن في النهاية كانت الغلبة للفريق الرجالي.

يُذكر أن البطولة التي تُقام للمرة الثالثة في تاريخها، تقيمها الهيئة العامة للترفيه وبإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتستمر حتى الـ 22 من فبراير الجاري.

يُذكر أن بطولة البلوت تُقام على 512 طاولة، كما من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات 8191 مباراة ، ومجموع جوائزها تصل إلى مليوني ريال.

ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:49 AM

بطولة الرياض للبلوت: تأهل 256 متسابقًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم اليوم الثالث من بطولة "شتاء الرياض للبلوت" بتأهل 256 متسابقًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية، التي تختتم منافساتها غدًا بتأهل 8 فرق للعب في التصفيات النهائية نهاية الأسبوع.

وبدأت الجولات في الواحدة ظهرًا بحضور المتسابقين الـ 4 آلاف في دفعات منتظمة، وتأهل الفائزون منهم للعب في الجولات المسائية، إذ يسعى الجميع لنيل اللقب، ومع اقتراب التصفيات الأولية من مرحلة الختام، تزداد حماسة اللاعبين وتبدأ مهاراتهم في الظهور مع انسجام الفرق التي تلعب في البطولة في أكثر من جولة.

ومنحت المشاركة النسائية البطولة رونقًا مختلفًا للمنافسات هذه المرة، فالحضور النسائي في البطولة أضفى طابعًا مميزًا، ومنح النساء فرصة لإبراز مهاراتهن في هذه اللعبة التي تستهوي الكثير من السعوديين في مختلف الأعمار من الجنسين، وقد دخلت السيدات في منافسة شرسة مع الرجال للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليوني ريال سعودي، ولا تقتصر مشاركة النساء مع فرق نسائية حيث تواجه فريق نسائي في اليوم الأول مع الرجال، وقدمن مستوى رائعًا لكن في النهاية كانت الغلبة للفريق الرجالي.

يُذكر أن البطولة التي تُقام للمرة الثالثة في تاريخها، تقيمها الهيئة العامة للترفيه وبإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتستمر حتى الـ 22 من فبراير الجاري.

يُذكر أن بطولة البلوت تُقام على 512 طاولة، كما من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات 8191 مباراة ، ومجموع جوائزها تصل إلى مليوني ريال.

ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.

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