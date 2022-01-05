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"المقعدي" يدشن ملتقى الابتكارات بـ"تقنية القنفذة" ‎

يستهدف عرض مشاريع وإبداعات المتدربين

دشن عميد الكلية التقنية بالقنفذة، الدكتور ياسين المقعدي يوم أمس، ملتقى الابتكارات لعرض أبرز مشاريع المتدربين بالكلية في كل التخصصات، والذي يهدف إلى تنمية الأفكار الريادية للمتدربين وإبرازها وكذلك عرض إبداعاتهم ومنجزاتهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق .

وقال "المقعدي " إن الكلية تسعى من خلال إقامة هذا الملتقى إلى تشجيع المتدربين على البحث التقني والابتكار وإيجاد الحلول النوعية ذات الأثر الاقتصادي وتحفيزهم للاطلاع والاكتشاف، وتوفير البيئة التدريبية المحفزة للإبداع، وتأهيل المستجدين منهم للدخول في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وأضاف المقعدي أن من ضمن أهداف هذا المعرض تشجيع المتدربين للمشاركة في فعاليات مبادرة "ريادة تقنية" ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي والتي تتضمن عدداً من الفعاليات ومنها فعاليات "الريادي التقني" التي تم تصميمها لاستقبال الأفكار والمشاريع ذات الأثر في دعم الريادة الرقمية. وشهد الملتقى حضور مكثف من المتدربين المستجدين حيث حرصت الكلية على إقامة هذا الملتقى بالتزامن مع اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين للتعرف على منجزات ومشاريع زملائهم المتخرجين.

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"المقعدي" يدشن ملتقى الابتكارات بـ"تقنية القنفذة" ‎
سبق

دشن عميد الكلية التقنية بالقنفذة، الدكتور ياسين المقعدي يوم أمس، ملتقى الابتكارات لعرض أبرز مشاريع المتدربين بالكلية في كل التخصصات، والذي يهدف إلى تنمية الأفكار الريادية للمتدربين وإبرازها وكذلك عرض إبداعاتهم ومنجزاتهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق .

وقال "المقعدي " إن الكلية تسعى من خلال إقامة هذا الملتقى إلى تشجيع المتدربين على البحث التقني والابتكار وإيجاد الحلول النوعية ذات الأثر الاقتصادي وتحفيزهم للاطلاع والاكتشاف، وتوفير البيئة التدريبية المحفزة للإبداع، وتأهيل المستجدين منهم للدخول في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وأضاف المقعدي أن من ضمن أهداف هذا المعرض تشجيع المتدربين للمشاركة في فعاليات مبادرة "ريادة تقنية" ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي والتي تتضمن عدداً من الفعاليات ومنها فعاليات "الريادي التقني" التي تم تصميمها لاستقبال الأفكار والمشاريع ذات الأثر في دعم الريادة الرقمية. وشهد الملتقى حضور مكثف من المتدربين المستجدين حيث حرصت الكلية على إقامة هذا الملتقى بالتزامن مع اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين للتعرف على منجزات ومشاريع زملائهم المتخرجين.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
12:19 AM

"المقعدي" يدشن ملتقى الابتكارات بـ"تقنية القنفذة" ‎

يستهدف عرض مشاريع وإبداعات المتدربين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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دشن عميد الكلية التقنية بالقنفذة، الدكتور ياسين المقعدي يوم أمس، ملتقى الابتكارات لعرض أبرز مشاريع المتدربين بالكلية في كل التخصصات، والذي يهدف إلى تنمية الأفكار الريادية للمتدربين وإبرازها وكذلك عرض إبداعاتهم ومنجزاتهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق .

وقال "المقعدي " إن الكلية تسعى من خلال إقامة هذا الملتقى إلى تشجيع المتدربين على البحث التقني والابتكار وإيجاد الحلول النوعية ذات الأثر الاقتصادي وتحفيزهم للاطلاع والاكتشاف، وتوفير البيئة التدريبية المحفزة للإبداع، وتأهيل المستجدين منهم للدخول في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وأضاف المقعدي أن من ضمن أهداف هذا المعرض تشجيع المتدربين للمشاركة في فعاليات مبادرة "ريادة تقنية" ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي والتي تتضمن عدداً من الفعاليات ومنها فعاليات "الريادي التقني" التي تم تصميمها لاستقبال الأفكار والمشاريع ذات الأثر في دعم الريادة الرقمية. وشهد الملتقى حضور مكثف من المتدربين المستجدين حيث حرصت الكلية على إقامة هذا الملتقى بالتزامن مع اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين للتعرف على منجزات ومشاريع زملائهم المتخرجين.

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