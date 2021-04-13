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"الثقافة" تصدر دليل "اقتناء الأعمال الفنية" للجهات الحكومية

يوفر المعلومات الأساسية لخلق سوق فنية وطنية على أسس منهجية

نشرت وزارة الثقافة اليوم دليلاً إرشادياً للجهات والمؤسسات الحكومية الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية التي يبدعها الفنانات والفنانون السعوديون، بعنوان دليل "اقتناء الأعمال الفنية للجهات الحكومية في مقارها ومكاتبها".

جاء ذلك إنفاذاً لتعميم المقام السامي الصادر في 23/ 11/ 144هـ، بشأن توجيه الجهات الحكومية باقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها، واقتصارها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يُعد من قبل وزارة الثقافة.

وثمّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، موافقة المقام السامي الكريم على مقترح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية باقتصار اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية على الأعمال الوطنية في مقراتها الرسمية، معتبراً سموه هذا التوجيه الكريم أكبر دعم لقطاع الفنون البصرية في المملكة، ولفناني وفنانات الوطن.

وأشار إلى أن دليل اقتناء الأعمال الفنية يوفر المعلومات الأساسية التي تحتاجها أي جهة حكومية قبل قيامها باقتناء مجموعتها الفنية الخاصة، ويصف عمليات الشراء والاقتناء وتكوين المجموعات الفنية، والترميم والصيانة والحفاظ على سلامة الأعمال الفنية، بما يضمن خلق سوق فنية وطنية على أسس منهجية وعلاقات منظمة بين الفنان أو الفنانة وبين بقية أطراف السوق؛ من جهات حكومية ومقيّمين فنيين ومستشارين.

وأتاحت وزارة الثقافة الدليل لعموم المهتمين عبر الرابط الإلكتروني: (https://www.moc.gov.sa/art-acquisition)، إضافة إلى إرساله للجهات والمؤسسات الحكومية التي يشملها التوجيه الكريم.

ويتكوّن الدليل من ستة فصول رئيسية بخلاف التمهيد والمقدمة والتعريفات، تتناول في مجموعها الطرق النموذجية لتكوين مجموعة فنية، وسبل اقتناء الأعمال الفنية، وضوابط السوق وأخلاقيات البيع والشراء، ولمحة عن الأطراف الفاعلة في هذه السوق، مع توضيح لطرق حفظ المجموعة الفنية والاعتناء بها، وصيانتها وترميمها، وتأمينها، وأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية.

وتهدف الوزارة من إصداره إلى تقديم أساس معرفي تستند عليه الجهات الحكومية في رحلتها نحو اقتناء الأعمال الفنية الوطنية، وعرضها في مقراتها، بما يضمن تقدير هذه الأعمال وتقدير مبدعيها من فناني وفنانات الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة" تصدر دليل "اقتناء الأعمال الفنية" للجهات الحكومية
سبق

نشرت وزارة الثقافة اليوم دليلاً إرشادياً للجهات والمؤسسات الحكومية الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية التي يبدعها الفنانات والفنانون السعوديون، بعنوان دليل "اقتناء الأعمال الفنية للجهات الحكومية في مقارها ومكاتبها".

جاء ذلك إنفاذاً لتعميم المقام السامي الصادر في 23/ 11/ 144هـ، بشأن توجيه الجهات الحكومية باقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها، واقتصارها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يُعد من قبل وزارة الثقافة.

وثمّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، موافقة المقام السامي الكريم على مقترح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية باقتصار اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية على الأعمال الوطنية في مقراتها الرسمية، معتبراً سموه هذا التوجيه الكريم أكبر دعم لقطاع الفنون البصرية في المملكة، ولفناني وفنانات الوطن.

وأشار إلى أن دليل اقتناء الأعمال الفنية يوفر المعلومات الأساسية التي تحتاجها أي جهة حكومية قبل قيامها باقتناء مجموعتها الفنية الخاصة، ويصف عمليات الشراء والاقتناء وتكوين المجموعات الفنية، والترميم والصيانة والحفاظ على سلامة الأعمال الفنية، بما يضمن خلق سوق فنية وطنية على أسس منهجية وعلاقات منظمة بين الفنان أو الفنانة وبين بقية أطراف السوق؛ من جهات حكومية ومقيّمين فنيين ومستشارين.

وأتاحت وزارة الثقافة الدليل لعموم المهتمين عبر الرابط الإلكتروني: (https://www.moc.gov.sa/art-acquisition)، إضافة إلى إرساله للجهات والمؤسسات الحكومية التي يشملها التوجيه الكريم.

ويتكوّن الدليل من ستة فصول رئيسية بخلاف التمهيد والمقدمة والتعريفات، تتناول في مجموعها الطرق النموذجية لتكوين مجموعة فنية، وسبل اقتناء الأعمال الفنية، وضوابط السوق وأخلاقيات البيع والشراء، ولمحة عن الأطراف الفاعلة في هذه السوق، مع توضيح لطرق حفظ المجموعة الفنية والاعتناء بها، وصيانتها وترميمها، وتأمينها، وأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية.

وتهدف الوزارة من إصداره إلى تقديم أساس معرفي تستند عليه الجهات الحكومية في رحلتها نحو اقتناء الأعمال الفنية الوطنية، وعرضها في مقراتها، بما يضمن تقدير هذه الأعمال وتقدير مبدعيها من فناني وفنانات الوطن.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:23 PM

"الثقافة" تصدر دليل "اقتناء الأعمال الفنية" للجهات الحكومية

يوفر المعلومات الأساسية لخلق سوق فنية وطنية على أسس منهجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نشرت وزارة الثقافة اليوم دليلاً إرشادياً للجهات والمؤسسات الحكومية الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية التي يبدعها الفنانات والفنانون السعوديون، بعنوان دليل "اقتناء الأعمال الفنية للجهات الحكومية في مقارها ومكاتبها".

جاء ذلك إنفاذاً لتعميم المقام السامي الصادر في 23/ 11/ 144هـ، بشأن توجيه الجهات الحكومية باقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها، واقتصارها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يُعد من قبل وزارة الثقافة.

وثمّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، موافقة المقام السامي الكريم على مقترح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية باقتصار اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية على الأعمال الوطنية في مقراتها الرسمية، معتبراً سموه هذا التوجيه الكريم أكبر دعم لقطاع الفنون البصرية في المملكة، ولفناني وفنانات الوطن.

وأشار إلى أن دليل اقتناء الأعمال الفنية يوفر المعلومات الأساسية التي تحتاجها أي جهة حكومية قبل قيامها باقتناء مجموعتها الفنية الخاصة، ويصف عمليات الشراء والاقتناء وتكوين المجموعات الفنية، والترميم والصيانة والحفاظ على سلامة الأعمال الفنية، بما يضمن خلق سوق فنية وطنية على أسس منهجية وعلاقات منظمة بين الفنان أو الفنانة وبين بقية أطراف السوق؛ من جهات حكومية ومقيّمين فنيين ومستشارين.

وأتاحت وزارة الثقافة الدليل لعموم المهتمين عبر الرابط الإلكتروني: (https://www.moc.gov.sa/art-acquisition)، إضافة إلى إرساله للجهات والمؤسسات الحكومية التي يشملها التوجيه الكريم.

ويتكوّن الدليل من ستة فصول رئيسية بخلاف التمهيد والمقدمة والتعريفات، تتناول في مجموعها الطرق النموذجية لتكوين مجموعة فنية، وسبل اقتناء الأعمال الفنية، وضوابط السوق وأخلاقيات البيع والشراء، ولمحة عن الأطراف الفاعلة في هذه السوق، مع توضيح لطرق حفظ المجموعة الفنية والاعتناء بها، وصيانتها وترميمها، وتأمينها، وأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية.

وتهدف الوزارة من إصداره إلى تقديم أساس معرفي تستند عليه الجهات الحكومية في رحلتها نحو اقتناء الأعمال الفنية الوطنية، وعرضها في مقراتها، بما يضمن تقدير هذه الأعمال وتقدير مبدعيها من فناني وفنانات الوطن.

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