"تنمية الحياة الفطرية" يقف على حادثة قرود البابون بالباحة.. ويتعرف على تفاصيل الاعتداء

زار فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يرافقهم رئيس وحدة العلماء بمشروع "تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون.. تحديد المشكلات وأفضل الحلول" البروفيسور الدكتورة باولا بيبسورث، موقع الحادثة؛ التي تعرض فيها أحد المواطنين لاعتداء من قبل قرود البابون في فناء منزله بمنطقة الباحة.



وتعرف الفريق لتفاصيل الحادثة من المُعتدى عليه، واجتمع مع بعض المسؤولين والمواطنين، وزار عدداً من المواقع للوقوف أكثر على طبيعة القرود في تلك المنطقة، والحوادث التي تتسبب فيها.



وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أطلق حزمة من الإجراءات التنفيذية الموازية؛ التي تُعنى بتفعيل بعض الحلول الدولية السريعة أثناء إجراء دراسة (تقييم أضرار وتزايد أعداد قرود البابون)؛ أهمها تفعيل وحدة تسجيلات البلاغات في المناطق الرئيسية، والتعاون مع إمارات المناطق لمنع إطعام هذه القرود، ومع أمانات المناطق لتعديل تصميم الحاويات إلى جانب تفعيل اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، إلى جانب تخصيص رابط للبلاغات (https://eservices.ncw.gov.sa/home/NoticeRequest) بهدف تحديد الأماكن الأكثر تضرراً، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل، وذلك لبدء تنفيذ توصيات الدراسة عليها.