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"عام استثنائي للتعليم في الأفلاج" بشهادة منسوبيه.. هكذا رأوه

"آل مغيرة": نقلة تحققت بالتحول السريع من "الحضوري" إلى "عن بُعد"

أشاد منسوبو تعليم الأفلاج، بنجاح العملية التعليمية للعام الاستثنائي 1442/ 1443 في رحلة عملية ⁧‫التعليم عن بُعد‬⁩ التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد مدير تعليم الدكتور محمد آل مغيرة، أن وزارة التعليم حققت خلال العام الاستثنائي نقلة نوعية في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا أثبتت خلالها المنظومة التعليمية قدرتها على التحول السريع من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

هذا وقد أشاد عدد من المشرفين والمشرفات بدور وزارة التعليم وسعيها الكبير إلى ضمان جودة التعليم عن بعد، وتوفير كافة الإمكانات التقنية والبشرية لتحدي الصعوبات واستمرار التعليم عن طريق منصة مدرستي.


وفي سياق متصل، نوه قادة المدارس بدور مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني التي ساهمت في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي وبنقلها التجارب المميزة وقصص النجاح، إضافة إلى تعزيزها المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.


وقال معلمون: "انتهى عام دراسي ناجح رغم الظروف الاستثنائية، أثمر فيه تضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور إلى نجاح العملية التعليمية"، فيما أكد الطلاب أن التعليم يحظى بمتابعة ودعم مستمر من القيادة الرشيدة والذي يعد أهم أهداف رؤية المملكة ۲۰۳۰ في بناء الإنسان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عام استثنائي للتعليم في الأفلاج" بشهادة منسوبيه.. هكذا رأوه
سبق

أشاد منسوبو تعليم الأفلاج، بنجاح العملية التعليمية للعام الاستثنائي 1442/ 1443 في رحلة عملية ⁧‫التعليم عن بُعد‬⁩ التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد مدير تعليم الدكتور محمد آل مغيرة، أن وزارة التعليم حققت خلال العام الاستثنائي نقلة نوعية في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا أثبتت خلالها المنظومة التعليمية قدرتها على التحول السريع من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

هذا وقد أشاد عدد من المشرفين والمشرفات بدور وزارة التعليم وسعيها الكبير إلى ضمان جودة التعليم عن بعد، وتوفير كافة الإمكانات التقنية والبشرية لتحدي الصعوبات واستمرار التعليم عن طريق منصة مدرستي.


وفي سياق متصل، نوه قادة المدارس بدور مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني التي ساهمت في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي وبنقلها التجارب المميزة وقصص النجاح، إضافة إلى تعزيزها المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.


وقال معلمون: "انتهى عام دراسي ناجح رغم الظروف الاستثنائية، أثمر فيه تضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور إلى نجاح العملية التعليمية"، فيما أكد الطلاب أن التعليم يحظى بمتابعة ودعم مستمر من القيادة الرشيدة والذي يعد أهم أهداف رؤية المملكة ۲۰۳۰ في بناء الإنسان.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
11:40 PM
اخر تعديل
08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
05:21 AM

"عام استثنائي للتعليم في الأفلاج" بشهادة منسوبيه.. هكذا رأوه

"آل مغيرة": نقلة تحققت بالتحول السريع من "الحضوري" إلى "عن بُعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أشاد منسوبو تعليم الأفلاج، بنجاح العملية التعليمية للعام الاستثنائي 1442/ 1443 في رحلة عملية ⁧‫التعليم عن بُعد‬⁩ التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد مدير تعليم الدكتور محمد آل مغيرة، أن وزارة التعليم حققت خلال العام الاستثنائي نقلة نوعية في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا أثبتت خلالها المنظومة التعليمية قدرتها على التحول السريع من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

هذا وقد أشاد عدد من المشرفين والمشرفات بدور وزارة التعليم وسعيها الكبير إلى ضمان جودة التعليم عن بعد، وتوفير كافة الإمكانات التقنية والبشرية لتحدي الصعوبات واستمرار التعليم عن طريق منصة مدرستي.


وفي سياق متصل، نوه قادة المدارس بدور مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني التي ساهمت في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي وبنقلها التجارب المميزة وقصص النجاح، إضافة إلى تعزيزها المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.


وقال معلمون: "انتهى عام دراسي ناجح رغم الظروف الاستثنائية، أثمر فيه تضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور إلى نجاح العملية التعليمية"، فيما أكد الطلاب أن التعليم يحظى بمتابعة ودعم مستمر من القيادة الرشيدة والذي يعد أهم أهداف رؤية المملكة ۲۰۳۰ في بناء الإنسان.

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