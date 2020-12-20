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دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة

سيحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي

ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.

مرور منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة
سبق

ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
04:19 PM

دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة

سيحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.

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