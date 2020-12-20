دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة
سيحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي
ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.
مرور منطقة المدينة المنورة
دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-20
ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.
20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
04:19 PM
دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة
سيحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي
ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.