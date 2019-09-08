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صور القيادة تزيِّن جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض جاكرتا الدولي للكتاب

وزعت أكثر من 20 ألف مصحف ومطبوعة علمية بحضور أكثر من 30 ألف زائر

يتزين جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المعرض الدولي للكتاب بجمهورية إندونيسيا بصور القيادة الرشيدة، وسط خدمات نوعية قدمها للزائرين على اختلاف شرائحهم العمرية، وحضور تجاوز 30 ألف زائر وزائرة، بحسب الإحصائيات الأولية للجان العاملة بالجناح.

وفي التفاصيل، وزعت "الشؤون الإسلامية" أكثر من (5000) مصحف، وأكثر من (5000) ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إلى جانب توزيع أكثر من (10000) مطبوعة علمية بلغات متعددة.

وقدم جناح الوزارة أبرز إنجازاتها في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعرض الإصدارات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية؛ وذلك لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها السعودية في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم انطلاقًا من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف، من خلال الكتاب والنشر والتأليف.

وتأتي مشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض الكتاب الدولي في إندونيسيا بتوجيهات وحرص من الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتهدف إلى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دور نشر ومراكز علمية، والعمل على كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام، والدعوة بشكل خاص.

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صور القيادة تزيِّن جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض جاكرتا الدولي للكتاب
سبق

يتزين جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المعرض الدولي للكتاب بجمهورية إندونيسيا بصور القيادة الرشيدة، وسط خدمات نوعية قدمها للزائرين على اختلاف شرائحهم العمرية، وحضور تجاوز 30 ألف زائر وزائرة، بحسب الإحصائيات الأولية للجان العاملة بالجناح.

وفي التفاصيل، وزعت "الشؤون الإسلامية" أكثر من (5000) مصحف، وأكثر من (5000) ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إلى جانب توزيع أكثر من (10000) مطبوعة علمية بلغات متعددة.

وقدم جناح الوزارة أبرز إنجازاتها في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعرض الإصدارات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية؛ وذلك لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها السعودية في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم انطلاقًا من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف، من خلال الكتاب والنشر والتأليف.

وتأتي مشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض الكتاب الدولي في إندونيسيا بتوجيهات وحرص من الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتهدف إلى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دور نشر ومراكز علمية، والعمل على كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام، والدعوة بشكل خاص.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
11:18 PM

صور القيادة تزيِّن جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض جاكرتا الدولي للكتاب

وزعت أكثر من 20 ألف مصحف ومطبوعة علمية بحضور أكثر من 30 ألف زائر

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عبدالله العنزي - الرياض
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يتزين جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المعرض الدولي للكتاب بجمهورية إندونيسيا بصور القيادة الرشيدة، وسط خدمات نوعية قدمها للزائرين على اختلاف شرائحهم العمرية، وحضور تجاوز 30 ألف زائر وزائرة، بحسب الإحصائيات الأولية للجان العاملة بالجناح.

وفي التفاصيل، وزعت "الشؤون الإسلامية" أكثر من (5000) مصحف، وأكثر من (5000) ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إلى جانب توزيع أكثر من (10000) مطبوعة علمية بلغات متعددة.

وقدم جناح الوزارة أبرز إنجازاتها في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعرض الإصدارات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية؛ وذلك لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها السعودية في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم انطلاقًا من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف، من خلال الكتاب والنشر والتأليف.

وتأتي مشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض الكتاب الدولي في إندونيسيا بتوجيهات وحرص من الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتهدف إلى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دور نشر ومراكز علمية، والعمل على كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام، والدعوة بشكل خاص.

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