النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤسسة "ابن عثيمين" بعنيزة تختتم دورة "تدريب المدربين"

ناقشت تأثير الكلمات والصوت ولغة الإشارة

اختتم مركز التدريب بمؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية، أمس، دورة " تدريب المدربين"، للدكتور يوسف الهقاص، والتي استمرت لمدة ستة أيام، بمشاركة ثلاثين متدرباً.

ناقشت الدورة محاور عدة، أبرزها نسبة تأثير الكلمات والصوت ولغة الإشارة، حيث تعد الأكثر تأثيراً في ذهن المتلقي، والانطباع الأولي الذي يتمثل في سبع ثوانٍ.

وكذلك الآلية الصحيحة للوقوف أمام الجمهور بما يشمل الابتسامة وإذابة الجليد وتوزيع المسح البصري والوقوف السليم وطريقة اليدين والتعامل مع السبورة وعرض الشرائح.

كما ناقشت طرق تصميم الجلسة التدريبية واحتوائها على ثلاثة فصول هي: "النشاط و العرض والمادة العلمية".

وكذا تحديد أهداف الجلسة التدريبية والفرق بين التعليم والتدريب وتعليم الكبار والصغار وتلخيص الفائدة في معرفة معارف أو اتجاهات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عبدالله بن محمد العثيمين، إن المؤسسة ممثلة بمركز التدريب وتوافقاً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله - بالاهتمام بالبرامج التدريبية وأهمية تطوير الفرد لمهاراته والاستزادة من أهل الخبرة، فإنها حريصة على تنظيم وإقامة الدورات المهمة والنافعة للمجتمع وتؤهل المتدربين للمستقبل ليساهموا في بناء وتنمية وطننا الغالي، موجهاً جزيل شكره للمدرب والمتدربين ولجنة التقييم على تفانيهم في أداء مهامهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مؤسسة "ابن عثيمين" بعنيزة تختتم دورة "تدريب المدربين"
سبق

اختتم مركز التدريب بمؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية، أمس، دورة " تدريب المدربين"، للدكتور يوسف الهقاص، والتي استمرت لمدة ستة أيام، بمشاركة ثلاثين متدرباً.

ناقشت الدورة محاور عدة، أبرزها نسبة تأثير الكلمات والصوت ولغة الإشارة، حيث تعد الأكثر تأثيراً في ذهن المتلقي، والانطباع الأولي الذي يتمثل في سبع ثوانٍ.

وكذلك الآلية الصحيحة للوقوف أمام الجمهور بما يشمل الابتسامة وإذابة الجليد وتوزيع المسح البصري والوقوف السليم وطريقة اليدين والتعامل مع السبورة وعرض الشرائح.

كما ناقشت طرق تصميم الجلسة التدريبية واحتوائها على ثلاثة فصول هي: "النشاط و العرض والمادة العلمية".

وكذا تحديد أهداف الجلسة التدريبية والفرق بين التعليم والتدريب وتعليم الكبار والصغار وتلخيص الفائدة في معرفة معارف أو اتجاهات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عبدالله بن محمد العثيمين، إن المؤسسة ممثلة بمركز التدريب وتوافقاً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله - بالاهتمام بالبرامج التدريبية وأهمية تطوير الفرد لمهاراته والاستزادة من أهل الخبرة، فإنها حريصة على تنظيم وإقامة الدورات المهمة والنافعة للمجتمع وتؤهل المتدربين للمستقبل ليساهموا في بناء وتنمية وطننا الغالي، موجهاً جزيل شكره للمدرب والمتدربين ولجنة التقييم على تفانيهم في أداء مهامهم.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
08:11 PM

مؤسسة "ابن عثيمين" بعنيزة تختتم دورة "تدريب المدربين"

ناقشت تأثير الكلمات والصوت ولغة الإشارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
0
803

اختتم مركز التدريب بمؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية، أمس، دورة " تدريب المدربين"، للدكتور يوسف الهقاص، والتي استمرت لمدة ستة أيام، بمشاركة ثلاثين متدرباً.

ناقشت الدورة محاور عدة، أبرزها نسبة تأثير الكلمات والصوت ولغة الإشارة، حيث تعد الأكثر تأثيراً في ذهن المتلقي، والانطباع الأولي الذي يتمثل في سبع ثوانٍ.

وكذلك الآلية الصحيحة للوقوف أمام الجمهور بما يشمل الابتسامة وإذابة الجليد وتوزيع المسح البصري والوقوف السليم وطريقة اليدين والتعامل مع السبورة وعرض الشرائح.

كما ناقشت طرق تصميم الجلسة التدريبية واحتوائها على ثلاثة فصول هي: "النشاط و العرض والمادة العلمية".

وكذا تحديد أهداف الجلسة التدريبية والفرق بين التعليم والتدريب وتعليم الكبار والصغار وتلخيص الفائدة في معرفة معارف أو اتجاهات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عبدالله بن محمد العثيمين، إن المؤسسة ممثلة بمركز التدريب وتوافقاً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله - بالاهتمام بالبرامج التدريبية وأهمية تطوير الفرد لمهاراته والاستزادة من أهل الخبرة، فإنها حريصة على تنظيم وإقامة الدورات المهمة والنافعة للمجتمع وتؤهل المتدربين للمستقبل ليساهموا في بناء وتنمية وطننا الغالي، موجهاً جزيل شكره للمدرب والمتدربين ولجنة التقييم على تفانيهم في أداء مهامهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة