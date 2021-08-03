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بيانات سلبية ومخاوف ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط من جديد

مدفوعاً بتراجع حاد في نشاط المصانع الصينية وتباطؤ بالقطاع

واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تراجعها بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة، في حين أثار ارتفاع إنتاج الخام من منتجي "أوبك" مخاوف من ضعف في الطلب.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.33% إلى 72.65 دولار للبرميل، وكانت العقود قد أنهت تعاملات أمس عند 72.89 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضاً نسبته 3.3%.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.25% إلى 71.08 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تداولات الإثنين عند 71.26 دولار للبرميل، حيث تراجعت بنسبة 3.6%، وفق رويترز.

وفي الصين، أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع في الصين تراجع بشكل حاد في يوليو 2021 مع انكماش الطلب للمرة الأولى في أكثر من عام، أما في الولايات المتحدة، فقد قال معهد إدارة المعروض إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أظهر علامات على التباطؤ للشهر الثاني على التوالي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بيانات سلبية ومخاوف ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط من جديد
سبق

واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تراجعها بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة، في حين أثار ارتفاع إنتاج الخام من منتجي "أوبك" مخاوف من ضعف في الطلب.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.33% إلى 72.65 دولار للبرميل، وكانت العقود قد أنهت تعاملات أمس عند 72.89 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضاً نسبته 3.3%.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.25% إلى 71.08 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تداولات الإثنين عند 71.26 دولار للبرميل، حيث تراجعت بنسبة 3.6%، وفق رويترز.

وفي الصين، أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع في الصين تراجع بشكل حاد في يوليو 2021 مع انكماش الطلب للمرة الأولى في أكثر من عام، أما في الولايات المتحدة، فقد قال معهد إدارة المعروض إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أظهر علامات على التباطؤ للشهر الثاني على التوالي.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
10:44 AM
اخر تعديل
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
11:41 AM

بيانات سلبية ومخاوف ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط من جديد

مدفوعاً بتراجع حاد في نشاط المصانع الصينية وتباطؤ بالقطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تراجعها بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة، في حين أثار ارتفاع إنتاج الخام من منتجي "أوبك" مخاوف من ضعف في الطلب.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.33% إلى 72.65 دولار للبرميل، وكانت العقود قد أنهت تعاملات أمس عند 72.89 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضاً نسبته 3.3%.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.25% إلى 71.08 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تداولات الإثنين عند 71.26 دولار للبرميل، حيث تراجعت بنسبة 3.6%، وفق رويترز.

وفي الصين، أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع في الصين تراجع بشكل حاد في يوليو 2021 مع انكماش الطلب للمرة الأولى في أكثر من عام، أما في الولايات المتحدة، فقد قال معهد إدارة المعروض إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أظهر علامات على التباطؤ للشهر الثاني على التوالي.

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