إنجاز جديد.. نصف مليون زائر لجناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي"

بلغ عدد زوَّار جناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" 500 ألف زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، في الوقت الذي شكّل فيه إجمالي عدد زوار جناح السعودية أكثر من 30 % من زوار "إكسبو 2020 دبي"، محققًا بذلك أعلى نسبة زيارات في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في الأول من أكتوبر الجاري. ومع بدء العد التنازلي لإعلان عدد الزيارات احتشد الجمهور في الساحة الخارجية لجناح السعودية بمنطقة "الفرص" في معرض "إكسبو 2020 دبي"، قبل تسليط الأضواء، ودعوة الزائر الذي أكمل الرقم القياسي وسط أجواء من الترقب والفرح، وانضمام فرقة "العرضة السعودية" على أنغام الإيقاعات الحماسية، وتوافُد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، التي تتزامن مع إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تقديم طلب استضافة الرياض معرض "إكسبو 2030". ونجح جناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" منذ يومه الأول في جذب اهتمام الزوار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة وأسابيعه الموضوعية، التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة، المستندة إلى ركائز أربع رئيسية، تشمل (الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي والتراث العريق والفرص الاقتصادية التي تقدمها السعودية للعالم)، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحِرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق السعودية، فضلاً عن العروض العائلية والثقافية والشعرية، إلى جانب مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، التي تأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة، تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائمًا نحو المستقبل. ويقدم جناح السعودية ما يزيد على 1800 فعالية من الأنشطة والبرامج المميزة والأسابيع الموضوعية، التي ستغطي على مدار ستة أشهر جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن العروض العائلية ومجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار. ويُعد جناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي" أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، وقد حاز ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل فيه مبنى الجناح أيقونة معمارية، ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقًا مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)؛ ما يجعله واحدًا من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، إضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيدًا لمبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

إنجاز جديد.. نصف مليون زائر لجناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-29 بلغ عدد زوَّار جناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" 500 ألف زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، في الوقت الذي شكّل فيه إجمالي عدد زوار جناح السعودية أكثر من 30 % من زوار "إكسبو 2020 دبي"، محققًا بذلك أعلى نسبة زيارات في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في الأول من أكتوبر الجاري.



ومع بدء العد التنازلي لإعلان عدد الزيارات احتشد الجمهور في الساحة الخارجية لجناح السعودية بمنطقة "الفرص" في معرض "إكسبو 2020 دبي"، قبل تسليط الأضواء، ودعوة الزائر الذي أكمل الرقم القياسي وسط أجواء من الترقب والفرح، وانضمام فرقة "العرضة السعودية" على أنغام الإيقاعات الحماسية، وتوافُد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، التي تتزامن مع إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تقديم طلب استضافة الرياض معرض "إكسبو 2030".



ونجح جناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" منذ يومه الأول في جذب اهتمام الزوار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة وأسابيعه الموضوعية، التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة، المستندة إلى ركائز أربع رئيسية، تشمل (الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي والتراث العريق والفرص الاقتصادية التي تقدمها السعودية للعالم)، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحِرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق السعودية، فضلاً عن العروض العائلية والثقافية والشعرية، إلى جانب مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، التي تأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة، تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائمًا نحو المستقبل.



ويقدم جناح السعودية ما يزيد على 1800 فعالية من الأنشطة والبرامج المميزة والأسابيع الموضوعية، التي ستغطي على مدار ستة أشهر جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن العروض العائلية ومجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار.



ويُعد جناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي" أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، وقد حاز ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل فيه مبنى الجناح أيقونة معمارية، ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقًا مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)؛ ما يجعله واحدًا من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، إضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيدًا لمبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443 09:47 PM

إنجاز جديد.. نصف مليون زائر لجناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي" فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول





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بلغ عدد زوَّار جناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" 500 ألف زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، في الوقت الذي شكّل فيه إجمالي عدد زوار جناح السعودية أكثر من 30 % من زوار "إكسبو 2020 دبي"، محققًا بذلك أعلى نسبة زيارات في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في الأول من أكتوبر الجاري.



ومع بدء العد التنازلي لإعلان عدد الزيارات احتشد الجمهور في الساحة الخارجية لجناح السعودية بمنطقة "الفرص" في معرض "إكسبو 2020 دبي"، قبل تسليط الأضواء، ودعوة الزائر الذي أكمل الرقم القياسي وسط أجواء من الترقب والفرح، وانضمام فرقة "العرضة السعودية" على أنغام الإيقاعات الحماسية، وتوافُد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، التي تتزامن مع إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تقديم طلب استضافة الرياض معرض "إكسبو 2030".



ونجح جناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" منذ يومه الأول في جذب اهتمام الزوار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة وأسابيعه الموضوعية، التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة، المستندة إلى ركائز أربع رئيسية، تشمل (الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي والتراث العريق والفرص الاقتصادية التي تقدمها السعودية للعالم)، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحِرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق السعودية، فضلاً عن العروض العائلية والثقافية والشعرية، إلى جانب مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، التي تأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة، تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائمًا نحو المستقبل.



ويقدم جناح السعودية ما يزيد على 1800 فعالية من الأنشطة والبرامج المميزة والأسابيع الموضوعية، التي ستغطي على مدار ستة أشهر جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن العروض العائلية ومجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار.



ويُعد جناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي" أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، وقد حاز ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل فيه مبنى الجناح أيقونة معمارية، ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقًا مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)؛ ما يجعله واحدًا من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، إضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيدًا لمبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.