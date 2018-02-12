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ارتفاع حجم التبادل التجاري بين فيتنام والمملكة إلى 1.65 مليار دولار العام 2019م

عدد العمالة الفيتنامية في السعودية يبلغ 12 ألف عامل وعاملة

أوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام في الرياض، تران ترونج كيم، على ارتفاع حجم التبادل التجاري بين جمهورية فيتنام والمملكة خلال العام الماضي 2019م إلى 1,65 مليار دولار بنسبة 5%.

جاء ذلك خلال مشاركة سفارة فيتنام أمس، في "أيام إثراء الثقافية" التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، التي تستمر إلى يوم السبت القادم في مركز إثراء بالظهران، وبيَّنت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس مدى تعميق العلاقات والشراكات الجديدة بين البلدين، التي أسهمت في رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، علاوة على الزيادة في عدد العمالة الفيتنامية في المملكة التي تبلغ 12 ألف عامل وعاملة.

وأفاد رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام قيمة الصادرات والواردات بين البلدين، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية إلى فيتنام بلغت خلال العام 2019م 1.35 مليار دولار؛ حيث تنوعت بين الصادرات الكيماويات والمشتقات النفطية بالدرجة الأولى بمعدل 500 مليون دولار، ويليها البلاستيك والمنتجات الأساسية، فيما بلغت قيمة استيراد المملكة من فيتنام في العام ذاته 1.8 مليار دولار؛ حيث تصدرت المحاصيل الزراعية بقيمة 60 مليون دولار، وتليها المأكولات البحرية بحوالي 25 مليون دولار، إضافةً إلى سلع أخرى تتنوع بين الورق والأخشاب والأثاث.

ونوه كيم إلى العلاقات الاقتصادية المتينة والأهمية الثقافية، من خلال العمل على زيادة التبادل الثقافي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشراكات التي سيتم تفعيلها بين البلدين، والتي من بينها زيادة عدد العمالة الفيتنامية في المملكة، واستحداث مجالات جديدة للعمل في مختلف القطاعات، عادّاً "أيام الثقافة الفيتنامية" في مركز إثراء ترجمةً حية لعمق العلاقات بين البلدين، معرباً عن سعيه للتعرّف عن كثب على الثقافة السعودية؛ وهو الأمر الذي يحقّق خلاله التكامل الثقافي الفعلي بين الشعوب.

يذكر أن فعاليات "أيام إثراء الثقافية" تسلّط الضوء على حضارات وثقافات عالمية غير معروفة على نطاق واسع، والتعريف بها للزوار بطريقة إثرائية مميزة، من خلال استقطاب ثقافات عالمية معروفة، وعرضها بأبعاد جديدة ومغايرة؛ مما يسهم في اكتساب خبرات ومعارف جديدة؛ حيث سيحتضن المركز خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، عددًا من الثقافات المختلفة من الشرق والغرب بمكونات ثقافية مختلفة.

التبادل التجاري بين فيتنام والمملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع حجم التبادل التجاري بين فيتنام والمملكة إلى 1.65 مليار دولار العام 2019م
سبق

أوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام في الرياض، تران ترونج كيم، على ارتفاع حجم التبادل التجاري بين جمهورية فيتنام والمملكة خلال العام الماضي 2019م إلى 1,65 مليار دولار بنسبة 5%.

جاء ذلك خلال مشاركة سفارة فيتنام أمس، في "أيام إثراء الثقافية" التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، التي تستمر إلى يوم السبت القادم في مركز إثراء بالظهران، وبيَّنت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس مدى تعميق العلاقات والشراكات الجديدة بين البلدين، التي أسهمت في رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، علاوة على الزيادة في عدد العمالة الفيتنامية في المملكة التي تبلغ 12 ألف عامل وعاملة.

وأفاد رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام قيمة الصادرات والواردات بين البلدين، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية إلى فيتنام بلغت خلال العام 2019م 1.35 مليار دولار؛ حيث تنوعت بين الصادرات الكيماويات والمشتقات النفطية بالدرجة الأولى بمعدل 500 مليون دولار، ويليها البلاستيك والمنتجات الأساسية، فيما بلغت قيمة استيراد المملكة من فيتنام في العام ذاته 1.8 مليار دولار؛ حيث تصدرت المحاصيل الزراعية بقيمة 60 مليون دولار، وتليها المأكولات البحرية بحوالي 25 مليون دولار، إضافةً إلى سلع أخرى تتنوع بين الورق والأخشاب والأثاث.

ونوه كيم إلى العلاقات الاقتصادية المتينة والأهمية الثقافية، من خلال العمل على زيادة التبادل الثقافي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشراكات التي سيتم تفعيلها بين البلدين، والتي من بينها زيادة عدد العمالة الفيتنامية في المملكة، واستحداث مجالات جديدة للعمل في مختلف القطاعات، عادّاً "أيام الثقافة الفيتنامية" في مركز إثراء ترجمةً حية لعمق العلاقات بين البلدين، معرباً عن سعيه للتعرّف عن كثب على الثقافة السعودية؛ وهو الأمر الذي يحقّق خلاله التكامل الثقافي الفعلي بين الشعوب.

يذكر أن فعاليات "أيام إثراء الثقافية" تسلّط الضوء على حضارات وثقافات عالمية غير معروفة على نطاق واسع، والتعريف بها للزوار بطريقة إثرائية مميزة، من خلال استقطاب ثقافات عالمية معروفة، وعرضها بأبعاد جديدة ومغايرة؛ مما يسهم في اكتساب خبرات ومعارف جديدة؛ حيث سيحتضن المركز خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، عددًا من الثقافات المختلفة من الشرق والغرب بمكونات ثقافية مختلفة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
05:11 PM

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين فيتنام والمملكة إلى 1.65 مليار دولار العام 2019م

عدد العمالة الفيتنامية في السعودية يبلغ 12 ألف عامل وعاملة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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أوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام في الرياض، تران ترونج كيم، على ارتفاع حجم التبادل التجاري بين جمهورية فيتنام والمملكة خلال العام الماضي 2019م إلى 1,65 مليار دولار بنسبة 5%.

جاء ذلك خلال مشاركة سفارة فيتنام أمس، في "أيام إثراء الثقافية" التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، التي تستمر إلى يوم السبت القادم في مركز إثراء بالظهران، وبيَّنت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس مدى تعميق العلاقات والشراكات الجديدة بين البلدين، التي أسهمت في رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، علاوة على الزيادة في عدد العمالة الفيتنامية في المملكة التي تبلغ 12 ألف عامل وعاملة.

وأفاد رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام قيمة الصادرات والواردات بين البلدين، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية إلى فيتنام بلغت خلال العام 2019م 1.35 مليار دولار؛ حيث تنوعت بين الصادرات الكيماويات والمشتقات النفطية بالدرجة الأولى بمعدل 500 مليون دولار، ويليها البلاستيك والمنتجات الأساسية، فيما بلغت قيمة استيراد المملكة من فيتنام في العام ذاته 1.8 مليار دولار؛ حيث تصدرت المحاصيل الزراعية بقيمة 60 مليون دولار، وتليها المأكولات البحرية بحوالي 25 مليون دولار، إضافةً إلى سلع أخرى تتنوع بين الورق والأخشاب والأثاث.

ونوه كيم إلى العلاقات الاقتصادية المتينة والأهمية الثقافية، من خلال العمل على زيادة التبادل الثقافي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشراكات التي سيتم تفعيلها بين البلدين، والتي من بينها زيادة عدد العمالة الفيتنامية في المملكة، واستحداث مجالات جديدة للعمل في مختلف القطاعات، عادّاً "أيام الثقافة الفيتنامية" في مركز إثراء ترجمةً حية لعمق العلاقات بين البلدين، معرباً عن سعيه للتعرّف عن كثب على الثقافة السعودية؛ وهو الأمر الذي يحقّق خلاله التكامل الثقافي الفعلي بين الشعوب.

يذكر أن فعاليات "أيام إثراء الثقافية" تسلّط الضوء على حضارات وثقافات عالمية غير معروفة على نطاق واسع، والتعريف بها للزوار بطريقة إثرائية مميزة، من خلال استقطاب ثقافات عالمية معروفة، وعرضها بأبعاد جديدة ومغايرة؛ مما يسهم في اكتساب خبرات ومعارف جديدة؛ حيث سيحتضن المركز خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، عددًا من الثقافات المختلفة من الشرق والغرب بمكونات ثقافية مختلفة.

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