واختتم تصريحاته: "علاقتي أكثر قوّة مع اللاعب "رومارينهو" على أرض الملعب؛ لأنه موجود في المُقدمة، ولدينا المزيد من التواصل أثناء اللعب والتدريب".

وأضاف: "كم كنت أتمنى اللعب لناد جماهيري كبير تملأ جماهيره المدرجات، وهو ما تحقّق بعد اللعب مع الاتحاد".

وقال اللاعب في تصريحاتٍ صحفية: "وجدت مقابلة رائعة من اللاعبين والجماهير، وسعادتي لا توصف باللعب لنادٍ كبير مثل الاتحاد".

أعرب اللاعب البرازيلي ايغور كورنادو عن بالغ سعادته بالتواجد في نادي الاتحاد وسط جماهيره التي لا تصدّق على حد وصفه.

"كورنادو": سعيد جدًّا في "الاتحاد" وجماهيره لا تصدّق محمد السيّد سبق 2021-10-15 أعرب اللاعب البرازيلي ايغور كورنادو عن بالغ سعادته بالتواجد في نادي الاتحاد وسط جماهيره التي لا تصدّق على حد وصفه. وقال اللاعب في تصريحاتٍ صحفية: "وجدت مقابلة رائعة من اللاعبين والجماهير، وسعادتي لا توصف باللعب لنادٍ كبير مثل الاتحاد". وأضاف: "كم كنت أتمنى اللعب لناد جماهيري كبير تملأ جماهيره المدرجات، وهو ما تحقّق بعد اللعب مع الاتحاد".

واختتم تصريحاته: "علاقتي أكثر قوّة مع اللاعب "رومارينهو" على أرض الملعب؛ لأنه موجود في المُقدمة، ولدينا المزيد من التواصل أثناء اللعب والتدريب".

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 07:37 PM

"كورنادو": سعيد جدًّا في "الاتحاد" وجماهيره لا تصدّق





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أعرب اللاعب البرازيلي ايغور كورنادو عن بالغ سعادته بالتواجد في نادي الاتحاد وسط جماهيره التي لا تصدّق على حد وصفه.

وقال اللاعب في تصريحاتٍ صحفية: "وجدت مقابلة رائعة من اللاعبين والجماهير، وسعادتي لا توصف باللعب لنادٍ كبير مثل الاتحاد".

وأضاف: "كم كنت أتمنى اللعب لناد جماهيري كبير تملأ جماهيره المدرجات، وهو ما تحقّق بعد اللعب مع الاتحاد".



واختتم تصريحاته: "علاقتي أكثر قوّة مع اللاعب "رومارينهو" على أرض الملعب؛ لأنه موجود في المُقدمة، ولدينا المزيد من التواصل أثناء اللعب والتدريب".