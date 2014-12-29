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"الأرصاد": غيوم وسحب ممطرة على مكة والمدينة وحائل والقصيم والشرقية

تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على وسط المملكة وشمالها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف جنوباً، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": غيوم وسحب ممطرة على مكة والمدينة وحائل والقصيم والشرقية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف جنوباً، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
08:12 AM

"الأرصاد": غيوم وسحب ممطرة على مكة والمدينة وحائل والقصيم والشرقية

تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على وسط المملكة وشمالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف جنوباً، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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