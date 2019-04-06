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شاهد الصورة الأولى للمخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة

يحوي 137 قطعة سكنية وتجارية و3 مساجد ومستوصفًا

كشف حساب منطقة مكة المكرمة الرسمي في "تويتر" الصورة الأولى للمخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، والذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة عدة جهات.

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان اليوم اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، والذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة عدة جهات.

ويحوي مخطط الكدوة الجديد 137 قطعة سكنية وتجارية و3 مساجد ومستوصفًا ومكتبًا للبريد ومراكز للدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر إضافةً إلى العديد من المسطحات الخضراء وممرات المشاة والساحات المفتوحة والطرق ومواقف السيارات والمرافق العامة بمساحة إجمالية تبلغ 697.871 م2، وتبلغ نسبة الأراضي العامة والمساحات المفتوحة نحو 45 % من مساحة المخطط.

وتعد منطقة الكدوة من المناطق العشوائية الخمس ذات الأولوية القصوى والتي تم اختيارها ضمن مشروعات تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة والتي تشرف على تطويرها هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، إذ بدأت أعمال الهدم والإزالة للمباني العشوائية.

من جهة أخرى أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص مراعاة الهوية العمرانية والخلخلة في المساحات والعناية بالطرق والمواصلات وزيادة المسطحات الخضراء وتحقيق الريادة في التنمية العمرانية والمساهمة في حل المشكلات العمرانية والخدمية لمكة المكرمة وجعلها مدينة عصرية، والعمل على معالجة مشكلة العشوائيات بالمشروعات التطويرية والإنمائية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطوير النسيج العمراني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد الصورة الأولى للمخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة
سبق

كشف حساب منطقة مكة المكرمة الرسمي في "تويتر" الصورة الأولى للمخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، والذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة عدة جهات.

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان اليوم اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، والذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة عدة جهات.

ويحوي مخطط الكدوة الجديد 137 قطعة سكنية وتجارية و3 مساجد ومستوصفًا ومكتبًا للبريد ومراكز للدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر إضافةً إلى العديد من المسطحات الخضراء وممرات المشاة والساحات المفتوحة والطرق ومواقف السيارات والمرافق العامة بمساحة إجمالية تبلغ 697.871 م2، وتبلغ نسبة الأراضي العامة والمساحات المفتوحة نحو 45 % من مساحة المخطط.

وتعد منطقة الكدوة من المناطق العشوائية الخمس ذات الأولوية القصوى والتي تم اختيارها ضمن مشروعات تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة والتي تشرف على تطويرها هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، إذ بدأت أعمال الهدم والإزالة للمباني العشوائية.

من جهة أخرى أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص مراعاة الهوية العمرانية والخلخلة في المساحات والعناية بالطرق والمواصلات وزيادة المسطحات الخضراء وتحقيق الريادة في التنمية العمرانية والمساهمة في حل المشكلات العمرانية والخدمية لمكة المكرمة وجعلها مدينة عصرية، والعمل على معالجة مشكلة العشوائيات بالمشروعات التطويرية والإنمائية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطوير النسيج العمراني.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
08:32 PM

شاهد الصورة الأولى للمخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة

يحوي 137 قطعة سكنية وتجارية و3 مساجد ومستوصفًا

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,092

كشف حساب منطقة مكة المكرمة الرسمي في "تويتر" الصورة الأولى للمخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، والذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة عدة جهات.

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان اليوم اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، والذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة عدة جهات.

ويحوي مخطط الكدوة الجديد 137 قطعة سكنية وتجارية و3 مساجد ومستوصفًا ومكتبًا للبريد ومراكز للدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر إضافةً إلى العديد من المسطحات الخضراء وممرات المشاة والساحات المفتوحة والطرق ومواقف السيارات والمرافق العامة بمساحة إجمالية تبلغ 697.871 م2، وتبلغ نسبة الأراضي العامة والمساحات المفتوحة نحو 45 % من مساحة المخطط.

وتعد منطقة الكدوة من المناطق العشوائية الخمس ذات الأولوية القصوى والتي تم اختيارها ضمن مشروعات تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة والتي تشرف على تطويرها هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، إذ بدأت أعمال الهدم والإزالة للمباني العشوائية.

من جهة أخرى أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص مراعاة الهوية العمرانية والخلخلة في المساحات والعناية بالطرق والمواصلات وزيادة المسطحات الخضراء وتحقيق الريادة في التنمية العمرانية والمساهمة في حل المشكلات العمرانية والخدمية لمكة المكرمة وجعلها مدينة عصرية، والعمل على معالجة مشكلة العشوائيات بالمشروعات التطويرية والإنمائية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطوير النسيج العمراني.

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