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"الخليوي": السبت تبدأ مربعانية الشتاء برودة في الظل وداخل المنازل

قال: يتوقّف فيها نمو النبات فوق الأرض حتى سميت "الصمّاء"

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي؛ أن فصل الشتاء سوف يبدأ -بمشيئة الله- مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" في يوم السبت القادم 10 ربيع الثاني، الموافق 7 ديسمبر.

وقال الخليوي لـ"سبق": تتكون "المربعانية" من 39 يومًا، لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية". وهي مقسمة على ثلاثة أنواء، كل نوء منها يتكون من 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة.

وأضاف: يأتي نوء القلب وسط المربعانية، وفيه تستمر زيادة الليل ويقصر النهار حتى موعد الانقلاب الشتوي في ٢٢ ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا.

وأردف: تكون شدة برد المربعانية غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب؛ فالبرودة غالبًا بسبب الرياح؛ لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا.

وتابع: في المربعانية يتوقف نمو النبات فوق الأرض حتى سميت "الصمّاء"، وعند نزول الأمطار في بداية المربعانية يخفّ بردها بفعل رطوبة الجو.

وختم "الخليوي" قائلًا: في منتصف المربعانية يبدأ ظهور الكمأ "الفقع"، ويندر ظهوره قبل ذلك، وقد يتأخّر ظهوره لتأخُّر الأمطار، أو بسبب شدة برودة الجو؛ لأن ظهور الكمأ يكون بعد نزول أمطار الوسم بـ60 يومًا.

مربعانية الشتاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخليوي": السبت تبدأ مربعانية الشتاء برودة في الظل وداخل المنازل
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي؛ أن فصل الشتاء سوف يبدأ -بمشيئة الله- مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" في يوم السبت القادم 10 ربيع الثاني، الموافق 7 ديسمبر.

وقال الخليوي لـ"سبق": تتكون "المربعانية" من 39 يومًا، لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية". وهي مقسمة على ثلاثة أنواء، كل نوء منها يتكون من 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة.

وأضاف: يأتي نوء القلب وسط المربعانية، وفيه تستمر زيادة الليل ويقصر النهار حتى موعد الانقلاب الشتوي في ٢٢ ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا.

وأردف: تكون شدة برد المربعانية غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب؛ فالبرودة غالبًا بسبب الرياح؛ لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا.

وتابع: في المربعانية يتوقف نمو النبات فوق الأرض حتى سميت "الصمّاء"، وعند نزول الأمطار في بداية المربعانية يخفّ بردها بفعل رطوبة الجو.

وختم "الخليوي" قائلًا: في منتصف المربعانية يبدأ ظهور الكمأ "الفقع"، ويندر ظهوره قبل ذلك، وقد يتأخّر ظهوره لتأخُّر الأمطار، أو بسبب شدة برودة الجو؛ لأن ظهور الكمأ يكون بعد نزول أمطار الوسم بـ60 يومًا.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:55 PM

"الخليوي": السبت تبدأ مربعانية الشتاء برودة في الظل وداخل المنازل

قال: يتوقّف فيها نمو النبات فوق الأرض حتى سميت "الصمّاء"

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عويد التومي - رفحاء
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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي؛ أن فصل الشتاء سوف يبدأ -بمشيئة الله- مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" في يوم السبت القادم 10 ربيع الثاني، الموافق 7 ديسمبر.

وقال الخليوي لـ"سبق": تتكون "المربعانية" من 39 يومًا، لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية". وهي مقسمة على ثلاثة أنواء، كل نوء منها يتكون من 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة.

وأضاف: يأتي نوء القلب وسط المربعانية، وفيه تستمر زيادة الليل ويقصر النهار حتى موعد الانقلاب الشتوي في ٢٢ ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا.

وأردف: تكون شدة برد المربعانية غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب؛ فالبرودة غالبًا بسبب الرياح؛ لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا.

وتابع: في المربعانية يتوقف نمو النبات فوق الأرض حتى سميت "الصمّاء"، وعند نزول الأمطار في بداية المربعانية يخفّ بردها بفعل رطوبة الجو.

وختم "الخليوي" قائلًا: في منتصف المربعانية يبدأ ظهور الكمأ "الفقع"، ويندر ظهوره قبل ذلك، وقد يتأخّر ظهوره لتأخُّر الأمطار، أو بسبب شدة برودة الجو؛ لأن ظهور الكمأ يكون بعد نزول أمطار الوسم بـ60 يومًا.

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